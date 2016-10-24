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Полузащитник ЦСКА Головин не попал в топ-10 Golden Boy-2016

24 октября 2016, 17:11
16

Полузащитник ЦСКА Александр Головин остался за пределами десятки лучших молодых футболистов Европы, передает RMC-sport. Напомним, приз достался 19-летнему хавбеку «Баварии» Ренату Саншешу, который летом стал лучшим молодым игроком Евро-2016.

В топ-10, помимо Саншеша, вошли: Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Кингсли Коман («Бавария»), Деле Алли («Тоттенхэм»), Усмане Дембеле («Боруссия» Дортмунд), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Лерой Сане («Манчестер Сити»), Марко Асенсио («Реал»), Махмуд Дауд («Боруссия» Менхенгладбах) и Келечи Ихеначо («Манчестер Сити»).

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (16)
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alll-1
1477318987
он и в 100 наверное не попал . вообще кто его туда пихает ,гинер наверное баблом
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Igornv
1477319205
и что
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Kikujiro
1477319309
Вот это новость!
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MEHROJ ЗЕНИТ
1477319901
А за какие заслуги он должен туда попасть
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Black77718
1477320474
Ну так тут все игроки из топ 5 лиг Англия,Испания,Германия,Италия.Конечно нет,тут же нет игрока из какого нибудь Занзибара.
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bumer_moscow
1477320543
с какой стати он тужа должен был войти.в топ 200 ещё возможно с натяжкой.
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ivanthebest
1477321507
Скажу больше, он и в двадцатку ни за какие коврижки не попадёт...
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Вомбат
1477324766
Зачем это публиковать? Кто думал, что этот талантливый по российским меркам, но никакой по международным стандартам игрок туда попадет?
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oyabun
1477326579
Это совершенно несправедливое решение. Головин как никто другой достоин звания Golden Boy за те невероятные суммы которые ему (как впрочем и многим другим) выплачиваются в РФПЛ за весьма скромные футбольные достижения. Самый настоящий ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК.
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Томь вперёд
1477327173
Простите, а что он такого сделал чтобы туда попасть...??? По блату съездил на провальный ЧЕ???
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