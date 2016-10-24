Полузащитник ЦСКА Головин не попал в топ-10 Golden Boy-2016

Полузащитник ЦСКА Александр Головин остался за пределами десятки лучших молодых футболистов Европы, передает RMC-sport. Напомним, приз достался 19-летнему хавбеку «Баварии» Ренату Саншешу, который летом стал лучшим молодым игроком Евро-2016.

В топ-10, помимо Саншеша, вошли: Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Кингсли Коман («Бавария»), Деле Алли («Тоттенхэм»), Усмане Дембеле («Боруссия» Дортмунд), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Лерой Сане («Манчестер Сити»), Марко Асенсио («Реал»), Махмуд Дауд («Боруссия» Менхенгладбах) и Келечи Ихеначо («Манчестер Сити»).