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«Челси» за 8 миллионов планирует приобрести у менхенгладбахской «Боруссии» Дауда

18 февраля 2017, 17:06

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Махмуд Дауд может продолжить карьеру в «Челси». По информации источника, лондонский клуб готов предложить за 21-летнего футболиста 8 миллионов фунтов стерлингов. Отмечается, что игрок отказался продлевать контракт со своим клубом, который истекает летом 2018 года.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока также заинтересованы другие европейские топ-клубы. По данным Transfermarkt, стоимость Дауда составляет 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Боруссию» в Бундеслиге 15 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Трансферы Челси Боруссия М Дауд Махмуд
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