Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Челси» за 8 миллионов планирует приобрести у менхенгладбахской «Боруссии» Дауда

    Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Махмуд Дауд может продолжить карьеру в «Челси». По информации источника, лондонский клуб готов предложить за 21-летнего футболиста 8 миллионов фунтов стерлингов. Отмечается, что игрок отказался продлевать контракт со своим клубом, который истекает летом 2018 года.

    Ранее сообщалось, что в услугах игрока также заинтересованы другие европейские топ-клубы. По данным Transfermarkt, стоимость Дауда составляет 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Боруссию» в Бундеслиге 15 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.02.2017 17:06
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11