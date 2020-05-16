Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 2 млн

Махмуд Дауд - статистика

Айнтрахт
1 января 1996 (30), Амуда
#18 | Полузащитник
177 см | 66 кг
Германия | Сирия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Айнтрахт
15
2
3
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Айнтрахт
2 : 2
16.05.2026
Штутгарт
60' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Боруссия Д
3 : 2
08.05.2026
Айнтрахт
1' - 57'
2'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Айнтрахт
1 : 0
14.03.2026
Хайденхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Санкт-Паули
0 : 0
08.03.2026
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Айнтрахт
2 : 0
01.03.2026
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Бавария
3 : 2
21.02.2026
Айнтрахт
1' - 60'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Айнтрахт
3 : 0
14.02.2026
Боруссия М
17' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
1 : 1
06.02.2026
Айнтрахт
82' - 90'
84'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Айнтрахт
1 : 3
31.01.2026
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер
3 : 3
16.01.2026
Айнтрахт
1' - 65'
64'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Штутгарт
3 : 2
13.01.2026
Айнтрахт
66' - 90'
80'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
3 : 3
09.01.2026
Боруссия Д
77' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Гамбург
1 : 1
20.12.2025
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Айнтрахт
1 : 0
13.12.2025
Аугсбург
1' - 62'
Германия. Бундеслига, 13 тур
РБ Лейпциг
6 : 0
06.12.2025
Айнтрахт
1' - 56'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
1 : 1
30.11.2025
Вольфсбург
76' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
3 : 4
22.11.2025
Айнтрахт
1' - 78'
45'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.11.2025
Майнц
1' - 79'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
01.11.2025
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2025
Санкт-Паули
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
2 : 2
19.10.2025
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Байер
3 : 1
12.09.2025
Айнтрахт
83' - 90'
Главные новости
Семшов назвал 2 игроков «Зенита», которые разочаровали его в первой части сезона
08:47
Аршавин назвал себя питерским колхозником с трущоб
08:30
2
Ву сравнил уровень «Спартака» и его бывшего клуба из Лиги 1
08:15
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
3
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
1
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+