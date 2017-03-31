Эберль рад переходу Дауда в дортмундскую «Боруусию»

Спортивный директор менхенгладбахской «Боруссии» Макс Эберль оценил переход полузащитника команды Махмуда Дауда в дортмундскую «Боруссию». Напомним, что футболист официально перейдет в новый клуб по окончании текущего сезона.

«Для «Боруссии» и самого Дауда принять это решение сейчас было крайне важно. После подписания контракта между дортмундцами и Даудом мы вздохнули свободно. Его контракт с «Боруссией» доказывает, что мы работаем достойно. Наша задача в том, чтобы находить талантливых игроков и быть успешными», – сказал Эберль.

Стоит отметить, что контракт футболиста с клубом из Дортмунда рассчитан до середины 2022 года.