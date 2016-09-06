«Ливерпуль» присматривается к Дауду

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении полузащитника менхенгладбахской «Боруссии» Махмуда Дауда. Сегодняшний поединок между молодежными сборными Финляндии и Германии посетят скауты красных с целью понаблюдать за игрой 20-летнего футболиста.

По информации СМИ, опубликованной ранее, «Боруссия» не против расстаться с хавбеком, но только за сумму, устраивающую клуб.

В прошлом розыгрыше Бундеслиги Дауд принял участие в 32 поединках, записав на свой счет пять голов и восемь результативных передач.