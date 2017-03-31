Кристенсен вернется из «Боруссии» в «Челси»

Защитник «Боруссии» Менхенгладбах Андреас Кристенсен предстоящим летом вернется в «Челси». Футболист провел два сезона в немецком клубе на правах аренды, который готов выкупить права на 20-летнего датчанина, но в Лондоне не готовы пойти на такую сделку.

«Кристенсен должен вернуться в «Челси». Команду покинет и Дауд. Этих двух футболистов мы должны заменить. Больше потерь не планируется», – рассказал спортивный директор «Боруссии» Макс Эберль.

За два сезона в «Боруссии» Кристенсен сыграл в 72 официальных матчах, в которых забил семь голов и отдал один результативный пас.