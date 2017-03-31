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Кристенсен вернется из «Боруссии» в «Челси»

31 марта 2017, 10:15
3

Защитник «Боруссии» Менхенгладбах Андреас Кристенсен предстоящим летом вернется в «Челси». Футболист провел два сезона в немецком клубе на правах аренды, который готов выкупить права на 20-летнего датчанина, но в Лондоне не готовы пойти на такую сделку.

«Кристенсен должен вернуться в «Челси». Команду покинет и Дауд. Этих двух футболистов мы должны заменить. Больше потерь не планируется», – рассказал спортивный директор «Боруссии» Макс Эберль.

За два сезона в «Боруссии» Кристенсен сыграл в 72 официальных матчах, в которых забил семь голов и отдал один результативный пас.

Источник: Kicker.de
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Трансферы Боруссия М Челси Кристенсен Андреас Дауд Махмуд
Комментарии (3)
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Danish Dynamite
1490953283
Это самый крутой молодой центрдеф в мире, ну разве что немец Зюле ещё такой же. Даже сложно сказать, хорош для него этот переход или нет. В Германии-то он сейчас бог. А в Челси как минимум 4 сильных конкурента и шанс осесть на банке... Лучше бы какой-нибудь Дортмунд перекупил его, у них как раз дефицит защитников.
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hevbn 28
1490962726
Кристенсен не побоюсь этого слова один из лучших защитников своего поколения ,но если он действительно весь следующий сезон проведет в Челси он рискует загубить себе карьеру,ведь Конте как и почти все итальянские тренеры не любит молодых игроков особенно защитников,по уму Челси должен его или продать с правом выкупа,но по моему в Англии это не принято,или опять отправить его в аренду куда нибудь.Но я не знаю насколько это будет приемлемо для молодого датчанина,ведь он уже сыграл в лиге чемпионов.Вряд ли Челси отправит его в сильную команду.Но по любому желаю удачи Андреасу.
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