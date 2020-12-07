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Холанд, Менье, Геррейру и Дауд не сыграют с «Зенитом»

7 декабря 2020, 15:12
16

Главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр рассказал о футболистах, которые пропустят матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

— Есть ли у кого-то проблемы со здоровьем?

— Будет отсутствовать целый ряд игроков. Холанн, Менье, Дилэйни, Аканжи, Геррейру, Дахуд, Морей.

— Насколько важно занять первое место в группе?

— Мы уже вышли из группы, сыграв вничью с «Лацио». Это важный шаг для нас. Мы всегда играем на победу. Во вторник мы тоже будем играть на победу. Возможно, лучше занять первое место в группе. Это сыграет роль во время жеребьевки.

  • «Зенит» досрочно занял последнее место в группе.
  • «Боруссия» – первая.
  • Матч с «Боруссией» – завтра. Начало игры – в 20:55 по Москве.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Зенит Боруссия Д Менье Тома Дауд Махмуд Геррейру Рафаэль Аканджи Мануэль Дилэйни Райан Холанд Эрлинг Морей Матеу Фавр Люсьен
Комментарии (16)
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Rabinovi_ch
1607343350
У Зенита появился шанс уже пропустить 3 мяча, а не 5.
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серега кашин
1607343872
немцы дают небольшой шанс набрать очки в лч
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Закат ЕдРа
1607344654
У нас есть шансы теперь проиграть в два мяча, а не в 10)))
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ySS
1607346210
Дортмундские дублёры будут играть с большим желанием, а газпромовцам надо думать об игре с Динамо. Свезёт хозяевам, выиграют, но рвать жилы не будут
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vladimir-7
1607350697
Зенит должен сохранить силы на игру 16 декабря и это главное.
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ivany4
1607350824
Интересно, сколько занес газпрем, что у немцев 7 человек из основы разом заболели???)) Что-то это мне напоминает... и опять с немцами.
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Из Твери Леха
1607353689
Тогда и матч смотреть не буду. Без Холанда не интересно.
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paracetamol
1607355806
Давай, Зеня, дави, не обкакайся!
Ответить
zigbert
1607370378
Обольщаться не стоит, Боруссия будет играть ближайшим резервом, которому есть что доказывать.
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nik55
1607412519
может быть выиграют у дубля но вони будет на всю Европу
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