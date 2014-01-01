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    Холанд, Менье, Геррейру и Дауд не сыграют с «Зенитом»

    Главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр рассказал о футболистах, которые пропустят матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

    — Есть ли у кого-то проблемы со здоровьем?

    — Будет отсутствовать целый ряд игроков. Холанн, Менье, Дилэйни, Аканжи, Геррейру, Дахуд, Морей.

    — Насколько важно занять первое место в группе?

    — Мы уже вышли из группы, сыграв вничью с «Лацио». Это важный шаг для нас. Мы всегда играем на победу. Во вторник мы тоже будем играть на победу. Возможно, лучше занять первое место в группе. Это сыграет роль во время жеребьевки.

    • «Зенит» досрочно занял последнее место в группе.
    • «Боруссия» – первая.
    • Матч с «Боруссией» – завтра. Начало игры – в 20:55 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:12
    Комментарии12
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      Рейтинг: +3394

      Гавроша 1 минуту назад

      За сырдлдыхлья стыдно! Ой как стыдно за тарасовских мразей!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6910

      ivany4 7 минут назад

      Интересно, сколько занес газпрем, что у немцев 7 человек из основы разом заболели???))
      Что-то это мне напоминает... и опять с немцами.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14432

      vladimir-7 9 минут назад

      Зенит должен сохранить силы на игру 16 декабря и это главное.

      0
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      Рейтинг: +1151

      ySS 1 час назад

      Дортмундские дублёры будут играть с большим желанием, а газпромовцам надо думать об игре с Динамо.
      Свезёт хозяевам, выиграют, но рвать жилы не будут

      1
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      Рейтинг: -123

      Закат ЕдРа 1 час назад

      У нас есть шансы теперь проиграть в два мяча, а не в 10)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +9547

      ilichkadr > Закат ЕдРа 1 час назад

      У нас есть шанс громко хлопнуть дверью ЛЧ или отпустить оплеуху немцам, но это как пойдёт дело......

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -123

      Закат ЕдРа > ilichkadr 1 час назад

      Грузи хату на боруссию))

      1
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      Рейтинг: +11657

      alarm 2 часа назад

      стыдно за спартак!

      3
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      Рейтинг: -123

      Закат ЕдРа > alarm 1 час назад

      Ты зачем вчера слюни пускал при всех на видео дзюбы?

      0
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      ...
      Рейтинг: +3394

      Гавроша > Закат ЕдРа 15 секунд назад

      А разве тебя п.и.д.о.р.а спрашивали?

      0
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      Рейтинг: +5419

      серега кашин 2 часа назад

      немцы дают небольшой шанс набрать очки в лч

      1
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      Рейтинг: +514

      Rabinovi_ch 2 часа назад

      У Зенита появился шанс уже пропустить 3 мяча, а не 5.

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