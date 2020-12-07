Холанд, Менье, Геррейру и Дауд не сыграют с «Зенитом»

Главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр рассказал о футболистах, которые пропустят матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».
— Есть ли у кого-то проблемы со здоровьем?
— Будет отсутствовать целый ряд игроков. Холанн, Менье, Дилэйни, Аканжи, Геррейру, Дахуд, Морей.
— Насколько важно занять первое место в группе?
— Мы уже вышли из группы, сыграв вничью с «Лацио». Это важный шаг для нас. Мы всегда играем на победу. Во вторник мы тоже будем играть на победу. Возможно, лучше занять первое место в группе. Это сыграет роль во время жеребьевки.
- «Зенит» досрочно занял последнее место в группе.
- «Боруссия» – первая.
- Матч с «Боруссией» – завтра. Начало игры – в 20:55 по Москве.
Источник: «Спорт-Экспресс»