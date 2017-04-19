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    Хеккинг: «Контракт Дауда с «Боруссией» – ошибка игрока»

    Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Дитер Хеккинг прокомментировал трансфер полузащитника Махмуда Дауда в дортмундскую команду. Напомним, по окончании сезона Дауд станет игроком «Боруссии» из Дортмунда.

    «Контракт Дауда с «Боруссией» – ошибка игрока. Я считаю, что он не должен был принимать это решение. Говорил об этом с Махмудом. Ему сначала надо прибавить в стабильности, потому что первый круг нынешнего сезона прошел неудачно», – сказал Хеккинг.

    «Боруссия» заплатит за 21-летнего игрока 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел в Бундеслиге 23 матча, забив два гола и сделав шесть голевых передач.

    Источник: Bild

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    19.04.2017 15:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 19 апреля 2017, 15:54

      А то прям если бы он играл стабильно Хеккинг бы обрадовался его переходу)))

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