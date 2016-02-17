Дортмундская «Боруссия» хочет купить Дауда

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к полузащитнику менхенгладбахской "Боруссии" Махмуду Дауду.

Клуб из Дортмунда может приобрести хавбека в летнее трансферное окно и готов заплатить за него порядка 20 миллионов евро. Впрочем, сложность покупки Дауда состоит в том, что им также интересуются "Ювентус", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

В составе дортмундского клуба Дауд может заменить полузащитника Илкая Гюндогана, который отказывается продлевать контракт, истекающий летом 2017 года. Поэтому "Боруссия" готова расстаться с ним за 30 миллионов евро.