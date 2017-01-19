«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» интересуются полузащитником менхенгладбахской «Боруссии»

Хавбек «Боруссии» Махмуд Дауд входит в сферу интересов ведущих клубов английской Премьер-лиги, сообщает журнал Kicker. За 21-летним игроком следят «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Вероятность ухода полузащитника высока, так как после 16-ти туров Бундеслиги команда из Менхенгладбаха занимает 14-е место, находясь в трех очках от зоны вылета.

Действующий контракт Дауда рассчитан до 2018-го года. Ожидается, что названные клубы сделают предложения летом.

В текущем розыгрыше Бундеслиги хавбек принял участие в 11-ти матчах и забил один гол.