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    «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» интересуются полузащитником менхенгладбахской «Боруссии»

    Хавбек «Боруссии» Махмуд Дауд входит в сферу интересов ведущих клубов английской Премьер-лиги, сообщает журнал Kicker. За 21-летним игроком следят «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Вероятность ухода полузащитника высока, так как после 16-ти туров Бундеслиги команда из Менхенгладбаха занимает 14-е место, находясь в трех очках от зоны вылета.

    Действующий контракт Дауда рассчитан до 2018-го года. Ожидается, что названные клубы сделают предложения летом.

    В текущем розыгрыше Бундеслиги хавбек принял участие в 11-ти матчах и забил один гол.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.01.2017 17:48
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