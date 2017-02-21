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    Дауд в ближайшее время перейдет в дортмундскую «Боруссию»

    Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Махмуд Дауд близок к переходу в дортмундскую «Боруссию». Сообщается, что 21-летний немецкий хавбек сирийского происхождения договорился об условиях контракта с новым клубом.

    В контракте футболиста, который истекает летом 2018 года, прописана сумма отступных в 10 миллионов евро.

    В составе клуба из Менхенгладбаха Дауд провел 33 матча и забил пять голов.

    Источник: Bild

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    21.02.2017 00:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +115

      BRooney 24 февраля 2017, 21:03

      опа)Боруссия начинает обновляться свежими перспективами!)молорики...жаль только если заиграет,то окажется через пару сезонов в Баварии))в бундеслиге один транзит)

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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 21 февраля 2017, 00:38

      Звездочка еще одна!

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