Дауд в ближайшее время перейдет в дортмундскую «Боруссию»

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Махмуд Дауд близок к переходу в дортмундскую «Боруссию». Сообщается, что 21-летний немецкий хавбек сирийского происхождения договорился об условиях контракта с новым клубом.

В контракте футболиста, который истекает летом 2018 года, прописана сумма отступных в 10 миллионов евро.

В составе клуба из Менхенгладбаха Дауд провел 33 матча и забил пять голов.