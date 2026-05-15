Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Айнтрахт» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.40

15 мая 2026 8:20
Айнтрахт - Штутгарт
16 мая 2026, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 34 тур
Перейти в онлайн матча
1.40
Обе забьют — да
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

16 мая состоится матч 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором франкфуртский «Айнтрахт» примет «Штутгарт». Хозяева доигрывают сезон в середине таблицы и переживают игровой спад, а гости борются за место в Лиге чемпионов и находятся в отличной атакующей форме. Обе команды много забивают и пропускают, что обещает результативный футбол.

«Айнтрахт»

Франкфуртцы забуксовали на финише сезона. Команда не побеждает в 4 последних турах и пропускает в 7 матчах подряд. В последних 5 встречах «Айнтрахт» забил 7 мячей (1,40 в среднем) и пропустил 10 (2,00). Йонатан Буркардт с 13 голами в 28 матчах остаeтся главной угрозой в атаке. После поражений от «Боруссии Д» (2:3), «Гамбурга» (1:2) и «РБ Лейпциг» (1:3), а также ничьей с «Аугсбургом» (1:1) команда опустилась на 8-е место. «Айнтрахт» забивает в 8 последних матчах, но оборона регулярно даeт сбои. Дома франкфуртцы не проигрывают «Штутгарту» в 6 из 8 последних личных встреч и забивают в 3 последних очных матчах.

«Штутгарт»

Швабы проводят мощный отрезок и всерьeз претендуют на Лигу чемпионов. Команда не проигрывает в 3 последних турах и забивает в 6 матчах подряд. В последних 5 встречах «Штутгарт» наколотил 11 мячей (2,20 в среднем) и пропустил 10 (2,00). Дениз Ундав с 25 голами в 44 матчах проводит феноменальный сезон и является одним из лучших бомбардиров лиги. После победы над «Байером» (3:1), ничьих с «Хоффенхаймом» (3:3) и «Вердером» (1:1), а также поражения от «Баварии» (2:4) команда занимает 4-е место. «Штутгарт» забивает «Айнтрахту» в 11 из 13 последних очных матчей и пропускает в 5 последних турах.

Факты о командах:

«Айнтрахт»

  • Без побед в 4 последних матчах
  • Забивает в 8 последних встречах подряд
  • Пропускает в 7 последних матчах
  • Не проигрывает дома «Штутгарту» в 6 из 8 последних личных встреч

«Штутгарт»

  • Забивает в 6 последних матчах подряд
  • Забивает в среднем 2,20 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Пропускает в 5 последних турах
  • Забивает «Айнтрахту» в 11 из 13 последних очных матчей

История противостояний

  • «Айнтрахт» не проигрывает дома в 6 из 8 последних личных встреч
  • «Штутгарт» забивает в 11 из 13 последних очных матчей
  • «Айнтрахт» забивает в 3 последних личных встречах
  • Последняя встреча: победа «Штутгарта» (3:2)

Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Штутгарт»

Обе команды штампуют голы и регулярно пропускают. «Штутгарт» борется за Лигу чемпионов и находится в отличной атакующей форме. «Айнтрахт» доигрывает сезон, но дома традиционно силeн против швабов. Учитывая, что обе команды забивают в очных встречах, а защита далека от идеала, наиболее вероятным сценарием видится результативный матч с голами в обе стороны и итоговой победой гостей.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.40
  • Победа «Штутгарта» с форой (0)

1.40
Обе забьют — да
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Германия. Бундеслига Штутгарт Айнтрахт
Другие прогнозы
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
06.11.2026
22:45
2.05
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза - Страсбур
Победа «Тулузы»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+