«Айнтрахт» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.40

16 мая состоится матч 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором франкфуртский «Айнтрахт» примет «Штутгарт». Хозяева доигрывают сезон в середине таблицы и переживают игровой спад, а гости борются за место в Лиге чемпионов и находятся в отличной атакующей форме. Обе команды много забивают и пропускают, что обещает результативный футбол.

«Айнтрахт»

Франкфуртцы забуксовали на финише сезона. Команда не побеждает в 4 последних турах и пропускает в 7 матчах подряд. В последних 5 встречах «Айнтрахт» забил 7 мячей (1,40 в среднем) и пропустил 10 (2,00). Йонатан Буркардт с 13 голами в 28 матчах остаeтся главной угрозой в атаке. После поражений от «Боруссии Д» (2:3), «Гамбурга» (1:2) и «РБ Лейпциг» (1:3), а также ничьей с «Аугсбургом» (1:1) команда опустилась на 8-е место. «Айнтрахт» забивает в 8 последних матчах, но оборона регулярно даeт сбои. Дома франкфуртцы не проигрывают «Штутгарту» в 6 из 8 последних личных встреч и забивают в 3 последних очных матчах.

«Штутгарт»

Швабы проводят мощный отрезок и всерьeз претендуют на Лигу чемпионов. Команда не проигрывает в 3 последних турах и забивает в 6 матчах подряд. В последних 5 встречах «Штутгарт» наколотил 11 мячей (2,20 в среднем) и пропустил 10 (2,00). Дениз Ундав с 25 голами в 44 матчах проводит феноменальный сезон и является одним из лучших бомбардиров лиги. После победы над «Байером» (3:1), ничьих с «Хоффенхаймом» (3:3) и «Вердером» (1:1), а также поражения от «Баварии» (2:4) команда занимает 4-е место. «Штутгарт» забивает «Айнтрахту» в 11 из 13 последних очных матчей и пропускает в 5 последних турах.

Факты о командах:

«Айнтрахт»

Без побед в 4 последних матчах

Забивает в 8 последних встречах подряд

Пропускает в 7 последних матчах

Не проигрывает дома «Штутгарту» в 6 из 8 последних личных встреч

«Штутгарт»

Забивает в 6 последних матчах подряд

Забивает в среднем 2,20 мяча за игру (последние 5 встреч)

Пропускает в 5 последних турах

Забивает «Айнтрахту» в 11 из 13 последних очных матчей

История противостояний

«Айнтрахт» не проигрывает дома в 6 из 8 последних личных встреч

«Штутгарт» забивает в 11 из 13 последних очных матчей

«Айнтрахт» забивает в 3 последних личных встречах

Последняя встреча: победа «Штутгарта» (3:2)

Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Штутгарт»

Обе команды штампуют голы и регулярно пропускают. «Штутгарт» борется за Лигу чемпионов и находится в отличной атакующей форме. «Айнтрахт» доигрывает сезон, но дома традиционно силeн против швабов. Учитывая, что обе команды забивают в очных встречах, а защита далека от идеала, наиболее вероятным сценарием видится результативный матч с голами в обе стороны и итоговой победой гостей.

Рекомендованные ставки: