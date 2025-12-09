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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Аталанта - Челси
Аталанта - Челси: обзор матча 09 декабря 2025
Аталанта
09.12.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
2 : 1
Завершен
Челси
55'
Д. Скамакка
83'
Ш. Де Кетеларе
25'
Ж. Педро
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Челси
Завершен
90'
+4'
Замена
Юнус Муса
️️️️➡️️
Эдерсон
87'
Замена
Марио Пашалич
️️️️➡️️
Адемола Лукман
87'
ГОЛ! 2:1!
Шарль Де Кетеларе
Пас отдал
Мартен де Рон
83'
76'
Замена
Тосин Адарабиойо
️️️️➡️️
Уэсли Фофана
75'
Травма
Уэсли Фофана
Замена
Никола Крстович
️️️️➡️️
Джанлука Скамакка
72'
Замена
Онест Аганор
️️️️➡️️
Сеад Колашинац
71'
67'
Замена
Мало Густо
️️️️➡️️
Энцо Фернандес
66'
Замена
Алехандро Гарначо
️️️️➡️️
Педру Нету
ГОЛ! 1:1!
Джанлука Скамакка
Пас отдал
Шарль Де Кетеларе
55'
46'
Замена
Уэсли Фофана
️️️️➡️️
Трево Чалоба
45'
+3'
29'
Желтая карточка
Трево Чалоба
(фол)
26'
Гол отменен
Жуан Педро
25'
ГОЛ! 0:1!
Жуан Педро
Пас отдал
Рис Джеймс
Замена
Давиде Дзаппакоста
️️️️➡️️
Раоуль Белланова
17'
Травма
Раоуль Белланова
16'
Показать весь матч
Live: Аталанта - Челси
Поле
Текстовая версия
0'
Матч окончен! Счет 2:1.
90+4'
2-й тайм окончен. Счет 2:1.
90+4'
mario pasalic (Аталанта) заработал штрафной на своей половине поля.
90+4'
Правила нарушил jamie gittens (Chelsea).
90+4'
Жуан Педро (Chelsea) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Марко Карнесекки (Аталанта). Пас отдал Джош Ачампонг.
90+3'
moises caicedo (Chelsea) заработал штрафной на своей половине поля.
90+3'
Правила нарушил yunus musah (Аталанта).
90+1'
Момент не реализован! Рис Джеймс (Chelsea). Пас отдал Жуан Педро.
90'
Сколько минут добавил судья? 4
90'
alejandro garnacho (Chelsea) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Марко Карнесекки (Аталанта). Пас отдал Марк Кукурелья.
87'
Замена у команды Аталанта. ademola lookman ушел, mario pasalic вышел.
87'
Замена у команды Аталанта. ederson ушел, yunus musah вышел.
87'
Момент не реализован! nikola krstovic (Аталанта). Пас отдал charles de ketelaere.
83'
Гол! 2:1! Забил charles de ketelaere (Аталанта). Ассистент - marten de roon.
83'
nikola krstovic (Аталанта) заработал штрафной в атаке.
83'
Правила нарушил tosin adarabioyo (Chelsea).
82'
ederson (Аталанта) заработал штрафной в атаке.
82'
Правила нарушил malo gusto (Chelsea).
82'
Удар заблокирован. Бил nikola krstovic (Аталанта). Ассистент - honest ahanor..
80'
marten de roon (Аталанта) заработал штрафной на левом фланге.
80'
Правила нарушил moises caicedo (Chelsea).
79'
alejandro garnacho (Chelsea) в офсайде.
78'
odilon kossounou отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Chelsea.
76'
Пауза окончена. Матч продолжается.
76'
Замена у команды Chelsea. wesley fofana ушел, tosin adarabioyo вышел.
75'
Пауза в матче. Травму получил wesley fofana (Chelsea)
75'
alejandro garnacho (Chelsea) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Марко Карнесекки (Аталанта). Пас отдал Марк Кукурелья.
74'
Правила нарушил Рис Джеймс (Chelsea).
74'
charles de ketelaere (Аталанта) заработал штрафной на своей половине поля.
73'
Пауза окончена. Матч продолжается.
72'
Замена у команды Аталанта. gianluca scamacca ушел, nikola krstovic вышел.
71'
Замена у команды Аталанта. sead kolasinac ушел, honest ahanor вышел.
71'
Пауза в матче. Травму получил wesley fofana (Chelsea)
67'
Замена у команды Chelsea. enzo fernandez ушел, malo gusto вышел.
66'
Замена у команды Chelsea. pedro neto ушел, alejandro garnacho вышел.
62'
Момент не реализован! gianluca scamacca (Аталанта). Навешивал Лоренцо Бернаскони с углового.
61'
Жуан Педро отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Аталанта.
61'
Удар заблокирован. Бил gianluca scamacca (Аталанта).
60'
Правила нарушил moises caicedo (Chelsea).
60'
charles de ketelaere (Аталанта) заработал штрафной в атаке.
59'
odilon kossounou отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Chelsea.
59'
gianluca scamacca (Аталанта) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал robert sanchez (Chelsea). Пас отдал ederson.
58'
Удар заблокирован. Бил charles de ketelaere (Аталанта). Ассистент - Давиде Дзаппакоста..
57'
sead kolasinac (Аталанта) заработал штрафной в атаке.
57'
Правила нарушил enzo fernandez (Chelsea).
55'
Гол! 1:1! Забил gianluca scamacca (Аталанта). Ассистент - charles de ketelaere (длинная передача).
54'
jamie gittens (Chelsea) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Марко Карнесекки (Аталанта). Пас отдал Рис Джеймс.
53'
Правила нарушил sead kolasinac (Аталанта).
53'
enzo fernandez (Chelsea) заработал штрафной на своей половине поля.
52'
ademola lookman (Аталанта) в офсайде.
52'
Удар заблокирован. Бил charles de ketelaere (Аталанта). Ассистент - Давиде Дзаппакоста..
51'
Момент не реализован! Рис Джеймс (Chelsea).
51'
Удар заблокирован. Бил Рис Джеймс (Chelsea). Ассистент - jamie gittens..
49'
Правила нарушил marten de roon (Аталанта).
49'
enzo fernandez (Chelsea) заработал штрафной в атаке.
45'
Замена у команды Chelsea. trevoh chalobah ушел, wesley fofana вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45+3'
1-й тайм окончен. Счет 0:1.
45+1'
sead kolasinac отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Chelsea.
45'
Сколько минут добавил судья? 3
44'
ademola lookman (Аталанта) в офсайде.
42'
sead kolasinac (Аталанта) сыграл рукой.
41'
gianluca scamacca (Аталанта) заработал штрафной на своей половине поля.
41'
Правила нарушил trevoh chalobah (Chelsea).
40'
ederson (Аталанта) заработал штрафной на своей половине поля.
40'
Правила нарушил enzo fernandez (Chelsea).
37'
jamie gittens (Chelsea) заработал штрафной на левом фланге.
37'
Правила нарушил Давиде Дзаппакоста (Аталанта).
37'
Давиде Дзаппакоста (Аталанта) в офсайде.
34'
ademola lookman (Аталанта) в офсайде.
32'
Марк Кукурелья отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Аталанта.
32'
Правила нарушил benoit badiashile (Chelsea).
32'
charles de ketelaere (Аталанта) заработал штрафной в атаке.
31'
Удар заблокирован. Бил ademola lookman (Аталанта). Ассистент - charles de ketelaere..
29'
trevoh chalobah (Chelsea) получил желтую карточку за фол.
29'
gianluca scamacca (Аталанта) заработал штрафной в атаке.
29'
Правила нарушил trevoh chalobah (Chelsea).
26'
Решение ВАР: гол команды 0 засчитан! Забил Жуан Педро.
25'
Гол! 0:1! Забил Жуан Педро (Chelsea). Ассистент - Рис Джеймс.
24'
Берат Джимсити отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Chelsea.
22'
Пауза окончена. Матч продолжается.
21'
Пауза в матче. Травму получил sead kolasinac (Аталанта)
19'
Момент не реализован! marten de roon (Аталанта). Пас отдал ademola lookman.
19'
Удар заблокирован. Бил ademola lookman (Аталанта).
19'
Удар заблокирован. Бил gianluca scamacca (Аталанта). Длинный пас делал Давиде Дзаппакоста..
17'
Замена у команды Аталанта. raoul bellanova ушел, Давиде Дзаппакоста вышел.
17'
Пауза окончена. Матч продолжается.
15'
Пауза в матче. Травму получил raoul bellanova (Аталанта)
14'
Момент не реализован! Жуан Педро (Chelsea). Пас отдал enzo fernandez.
14'
sead kolasinac отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Chelsea.
11'
Джош Ачампонг (Chelsea) сыграл рукой.
11'
Момент не реализован! enzo fernandez (Chelsea). Пас отдал Рис Джеймс.
10'
Правила нарушил ademola lookman (Аталанта).
10'
enzo fernandez (Chelsea) заработал штрафной на правом фланге.
8'
jamie gittens (Chelsea) в офсайде.
7'
Правила нарушил benoit badiashile (Chelsea).
7'
charles de ketelaere (Аталанта) заработал штрафной на своей половине поля.
7'
Пауза окончена. Матч продолжается.
7'
Пауза в матче. Травму получил sead kolasinac (Аталанта)
2'
Правила нарушил trevoh chalobah (Chelsea).
2'
charles de ketelaere (Аталанта) заработал штрафной на своей половине поля.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К)
ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
22
Адемола Лукман
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Челси
1
Роберт Санчес
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
23
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
24
Рис Джеймс
(К)
ПЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
24
Энцо Фернандес
ОП
18
Педру Нету
ЛВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
20
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
69
Онест Аганор
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
10
Лазар Самарджич
АП
27
Даниэль Мальдини
АП
6
Юнус Муса
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
Челси
50
Макс Меррик
ВР
12
Филип Йоргенсен
ВР
29
Уэсли Фофана
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
40
Факундо Буонанотте
АП
49
Алехандро Гарначо
ЛВ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
41
Эстевао
ПВ
38
Марк Гиу
ЦФ
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
5
Колашинац
3
Коссуну
19
Джимсити
47
Бернаскони
15
де Рон
16
Белланова
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
9
Скамакка
22
Лукман
3-4-2-1
1
Санчес
34
Ачампонг
23
Чалоба
5
Бадьяшиль
24
Джеймс
23
Кайседо
24
Фернандес
24
Кукурелья
11
Гиттенс
18
Нету
20
Педро
5
Колашинац
69
Аганор
69
Аганор
5
Колашинац
16
Белланова
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
16
Белланова
22
Лукман
15
Пашалич
15
Пашалич
22
Лукман
13
Эдерсон
6
Муса
6
Муса
13
Эдерсон
9
Скамакка
90
Крстович
90
Крстович
9
Скамакка
23
Чалоба
29
Фофана
29
Фофана
23
Чалоба
Фофана
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
Фофана
24
Фернандес
27
Густо
27
Густо
24
Фернандес
18
Нету
49
Гарначо
49
Гарначо
18
Нету
Остались в запасе
Аталанта
Челси
57
Марко Спортиелло
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
27
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
50
Макс Меррик
ВР
12
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
17
Андрей Сантос
ОП
40
Факундо Буонанотте
АП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
41
Эстевао
ПВ
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
27
Даниэль Мальдини
АП
Остались в запасе
50
Макс Меррик
ВР
12
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
17
Андрей Сантос
ОП
40
Факундо Буонанотте
АП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
41
Эстевао
ПВ
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Аталанта - Челси
1
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
0
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
6
14
Офсайды
4
2
Количество передач
494
509
Сейвы
4
2
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.72
1.37
xGP (предотвращенные голы)
-0.27
-0.27
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Атлети Адзурри
Посещаемость:
20685
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