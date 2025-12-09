Введите ваш ник на сайте
  • Глава «Спартака»: «Мы самый популярный клуб России и Восточной Европы»

Глава «Спартака»: «Мы самый популярный клуб России и Восточной Европы»

Вчера, 20:47
26

Сергей Некрасов, генеральный директор «Спартака», оценил популярность клуба.

«Согласен, что «Спартак» является самым популярным клубом России. Более того, «Спартак» – самый популярный клуб Восточной Европы. У нас самый известный бренд, мы ездим по городам и видим поддержку.

Не совсем понимаю, кто идeт близко к нам (по популярности). Раз «Спорт-Экспресс» посчитал, значит, это «Зенит». «Газпром-Медиа» тоже может посчитать популярность (улыбается)» – сказал Некрасов.

  • «Спартак» остается самым титулованным клубом России.
  • Команда идет в РПЛ 6-й.
  • Последнее чемпионство было в 2017 году.

Еще по теме:
Воспитанник «Спартака» Паршивлюк рьяно настраивал «Динамо» на матч против красно-белых
Директор «Спартака» высказался о Мостовом: «Всегда им восхищался»
«Спартак» выступил с обращением в адрес болельщиков 16
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1765302601
Быстро покусанный не считается бешеным?))
Ответить
...уефан
1765303106
...с козырей зашёл. Шпилевой со стажем. Ну-всё, плакали спартаковские денежки, до исподнего нас крапленой мастью разденет...
Ответить
Alemann
1765303325
В ПОПУ - лярный.
Ответить
рылы
1765304919
такой популярный, что за полгода скатился с 6 на 8 место. даже на 4х курв ходит больше людей. https://bombardir.ru/news/773583 https://bombardir.ru/news/792861
Ответить
crf57
1765305348
Хвастать ГРЕХ ! У вас в Спартаке все такие как Мостовой? Играть не умеют,а амбиций море!На каком сейчас самый популярный клуб месте находится? Очередной болтун спартаковский!
Ответить
Айболид
1765306655
Ну сам себя не похвалишь ...
Ответить
alexprof07
1765307044
хорош трепаться-давайте делом займитесь
Ответить
Artemka444
1765307481
Ну просто клоуны
Ответить
АлексМак
1765308873
смехота
Ответить
Foxitkuban
1765310781
Может скажем ему?))) "мы ездим по городам и видим поддержку" - они за вами с Москвы ездят, одни и те же)))
Ответить
18+
