Глава «Спартака»: «Мы самый популярный клуб России и Восточной Европы»

Сергей Некрасов, генеральный директор «Спартака», оценил популярность клуба.

«Согласен, что «Спартак» является самым популярным клубом России. Более того, «Спартак» – самый популярный клуб Восточной Европы. У нас самый известный бренд, мы ездим по городам и видим поддержку.

Не совсем понимаю, кто идeт близко к нам (по популярности). Раз «Спорт-Экспресс» посчитал, значит, это «Зенит». «Газпром-Медиа» тоже может посчитать популярность (улыбается)» – сказал Некрасов.