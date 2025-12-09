Глава «Спартака»: «Мы самый популярный клуб России и Восточной Европы»

Сергей Некрасов, генеральный директор «Спартака», оценил популярность клуба.
«Согласен, что «Спартак» является самым популярным клубом России. Более того, «Спартак» – самый популярный клуб Восточной Европы. У нас самый известный бренд, мы ездим по городам и видим поддержку.
Не совсем понимаю, кто идeт близко к нам (по популярности). Раз «Спорт-Экспресс» посчитал, значит, это «Зенит». «Газпром-Медиа» тоже может посчитать популярность (улыбается)» – сказал Некрасов.
- «Спартак» остается самым титулованным клубом России.
- Команда идет в РПЛ 6-й.
- Последнее чемпионство было в 2017 году.
Источник: Metaratings