Семин назвал лучшего тренера первой части сезона РПЛ

Юрий Семин определил лучшего главного тренера в первой части сезона РПЛ.

«По моему мнению, Мурад Мусаев из «Краснодара» – лучший тренер первой части сезона в РПЛ.

На мой взгляд, «быки» после чемпионства в прошедшем сезоне не только не сбавили, но еще и стали сильнее, что говорит о прекрасной тренерской работе. И сейчас кубанская команда находится в отличной форме и абсолютно справедливо возглавляет турнирную таблицу», – сказал Семин.