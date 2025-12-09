Семин назвал лучшего тренера первой части сезона РПЛ

Юрий Семин определил лучшего главного тренера в первой части сезона РПЛ.
«По моему мнению, Мурад Мусаев из «Краснодара» – лучший тренер первой части сезона в РПЛ.
На мой взгляд, «быки» после чемпионства в прошедшем сезоне не только не сбавили, но еще и стали сильнее, что говорит о прекрасной тренерской работе. И сейчас кубанская команда находится в отличной форме и абсолютно справедливо возглавляет турнирную таблицу», – сказал Семин.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ по итогам 18 туров, имея на счету 40 очков.
- Отрыв от «Зенита» составляет одно очко.
Источник: «РБ Спорт»