Тренер «Ливерпуля» высказался о конфликте с Салахом

Сегодня, 09:02

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о ситуации с вингером команды Мохамедом Салахом.

В среду «красные» победили в гостях «Интер» со счетом 1:0 в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Салах не попал в заявку на эту встречу.

«Я разделяю эти вещи. Игрокам было очень тяжело пропустить гол на последней минуте в матче с «Лидсом». Мы практически не дали сопернику ни одного шанса, и это было очень тяжело пережить. Это само по себе было эмоционально, и то, что произошло потом, тоже было эмоционально.

В распоряжении команды было 13 игроков с опытом выступлений в Премьер-лиге или Лиге чемпионов. Мы пропустили гол, и тут начинают говорить всякие вещи.

Обычно такое влияет и на игроков, потому что он [Салах] очень влиятелен для клуба и для игроков, поэтому им никогда не бывает приятно, когда что-то случается с партнерами по команде.

Главное – это то, что мы сделали сегодня здесь. Но я прекрасно понимаю, что в пятницу на пресс-конференции все вопросы будут касаться Мо.

Все совершают ошибки в жизни, но понимает ли игрок, что он совершил ошибку? Инициатива должна исходить от него или от меня? Это другой вопрос.

У Ибу Конате в последнее время были сложные моменты, но он провел выдающийся матч», – сказал Слот.

  • Ранее Салах раскритиковал руководство «Ливерпуля» и Слота после игры с «Лидсом» (3:3). Это случилось после того, как вингер три матча подряд начинал в запасе и в двух из них так и не вышел на поле.
  • 33-летний египтянин сказал, что не понимает причин отстранения и полагает, что клуб перекладывает на него вину за неудачи.

Источник: BBC
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Ливерпуль Салах Мохамед Слот Арне
