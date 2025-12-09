Введите ваш ник на сайте
Сафонов сыграет за «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Сегодня, 09:26

Российский вратарь Матвей Сафонов должен сыграть за «ПСЖ» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком».

Основной голкипер парижан Люка Шевалье по-прежнему испытывает боль в правой лодыжке. Он вряд ли полностью восстановится к матчу.

Нападающий парижан Усман Дембеле пропустил тренировку в понедельник из-за появления симптомов, похожих на заболевание гриппом. Ожидается, что он отправится с остальной командой в Испанию во вторник утром, но вопрос его участием в игре решится в последний момент.

Вингер «ПСЖ» Десир Дуэ должен вернуться в состав своего клуба в матче с «Атлетиком». Он полностью восстановился после травмы правого бедра, полученной в матче с «Лорьяном» 29 октября, и несколько дней полноценно тренировался. В качестве меры предосторожности игрок, как ожидается, выйдет на замену.

  • Сафонов дебютировал за «ПСЖ» в этом сезоне в матче 15-го тура Лиги 1 с «Ренном» (5:0) 6 декабря.
  • Шевалье ранее получил травму в игре 14-го тура с «Монако» (0:1), после того, как на нем сфолил Ламин Камара.
  • Матч «Атлетик» – «ПСЖ» пройдет 10 декабря и начнется в 23:00 мск.

Источник: Le Parisien
Лига чемпионов ПСЖ Атлетик Сафонов Матвей Дембеле Усман Шевалье Люка Дуэ Десир
