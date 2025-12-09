Сафонов сыграет за «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Российский вратарь Матвей Сафонов должен сыграть за «ПСЖ» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком».

Основной голкипер парижан Люка Шевалье по-прежнему испытывает боль в правой лодыжке. Он вряд ли полностью восстановится к матчу.

Нападающий парижан Усман Дембеле пропустил тренировку в понедельник из-за появления симптомов, похожих на заболевание гриппом. Ожидается, что он отправится с остальной командой в Испанию во вторник утром, но вопрос его участием в игре решится в последний момент.

Вингер «ПСЖ» Десир Дуэ должен вернуться в состав своего клуба в матче с «Атлетиком». Он полностью восстановился после травмы правого бедра, полученной в матче с «Лорьяном» 29 октября, и несколько дней полноценно тренировался. В качестве меры предосторожности игрок, как ожидается, выйдет на замену.