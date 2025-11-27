Лига чемпионов. Покер Мбаппе принес «Реалу» волевую победу в Греции (4:3)

«Реал» в 5-м туре Лиги чемпионов обыграл на выезде «Олимпиакос». Покер оформил Килиан Мбаппе.
Греки, которых тренирует испанец Хосе Луис Мендилибар, вели в счете.
«Реал» впервые победил в Греции.
Мадридцы занимают пятое место. «Олимпиакос» без побед идет в зоне вылета.
Лига чемпионов. 5 тур
Олимпиакос - Реал - 3:4 (1:3)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Шикинью, 8; 1:1 - К. Мбаппе, 22; 1:2 - К. Мбаппе, 24; 1:3 - К. Мбаппе, 29; 2:3 - М. Тареми, 52; 2:4 - К. Мбаппе, 60; 3:4 - А. Эль-Кааби, 81.
Источник: «Бомбардир»