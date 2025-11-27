Лига чемпионов. Покер Мбаппе принес «Реалу» волевую победу в Греции (4:3)

Голы: 1:0 - Шикинью, 8; 1:1 - К. Мбаппе, 22; 1:2 - К. Мбаппе, 24; 1:3 - К. Мбаппе, 29; 2:3 - М. Тареми, 52; 2:4 - К. Мбаппе, 60; 3:4 - А. Эль-Кааби, 81.