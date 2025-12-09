Каррагер назвал позором слова Салаха про «Ливерпуль»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о ситуации с Мохамедом Салахом.

Египтянин ранее раскритиковал «Ливерпуль» и главного тренера команды Арне Слота.

Клуб не включил 33-летнего нападающего в заявку на матч Лиги чемпионов с «Интером».

«Мне кажется, это позор. Некоторые люди описали это как вспышку эмоций, но я так не думаю. Когда Салах останавливается в микст-зоне – за восемь лет он сделал это раза четыре – это значит, что он и его агент это спланировали, чтобы нанести максимальный ущерб и укрепить свои позиции.

Он сделал это 12 месяцев назад, и я уже критиковал его за это. Он сыграл на эмоциях болельщиков «Ливерпуля». «Ливерпуль» был лидером лиги, он забил победный гол в ворота «Саутгемптона». Это был подходящий момент, чтобы оказать давление на владельцев «Ливерпуля», и чтобы до конца сезона висели баннеры с надписью «дайте Мо его деньги».

Он выбрал этот уик-энд и ждал плохого результата – пропустив гол на последней минуте, игроки «Ливерпуля», болельщики и тренер чувствовали себя ужасно. Он выбрал этот момент, чтобы напасть на тренера и, возможно, добиться его увольнения. Вот что я думаю по этому поводу.

Фраза, которая бросилась мне в глаза, – это «меня бросают под автобус». Он сам дважды пытался бросить клуб под автобус за последние 12 месяцев», – сказал Каррагер.