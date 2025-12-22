Введите ваш ник на сайте
Гвардиола пригрозил игрокам «Манчестер Сити»

Сегодня, 14:14

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о возможном исключении футболистов из состава на следующий матч.

«Каждый игрок прошел взвешивание в пятницу. Они вернутся 25 декабря, и я проконтролирую, сколько килограммов они набрали после трех дней отдыха.

Представьте себе футболиста, который сейчас в идеальной форме, но приедет с тремя килограммами лишнего веса. На следующую игру он не поедет», – заявил Гвардиола.

  • «Сити» идет на 2-м месте в АПЛ с 37 очками в 17 турах.
  • 27 декабря у них будет гостевой матч с «Ноттингем Форест».

Источник: ESPN
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
