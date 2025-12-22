Гвардиола пригрозил игрокам «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о возможном исключении футболистов из состава на следующий матч.

«Каждый игрок прошел взвешивание в пятницу. Они вернутся 25 декабря, и я проконтролирую, сколько килограммов они набрали после трех дней отдыха.

Представьте себе футболиста, который сейчас в идеальной форме, но приедет с тремя килограммами лишнего веса. На следующую игру он не поедет», – заявил Гвардиола.