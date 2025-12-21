Введите ваш ник на сайте
Игрок «Челси» стал клиентом российского агентства

Вчера, 23:03
1

Нападающий «Кайрата» Дастан Сатпаев заключил соглашение с российским агентством ProSports Managment.

Теперь вести дела 17-летнего футболиста будет российская компания во главе с Германом Ткаченко. Часть казахстанской аудитории в соцсетях недовольна, что теперь Сатпаев связан с Россией.

  • 12 августа 2026 года Сатпаев перейдет в «Челси», когда ему исполнится 18 лет.
  • Документы уже подписаны. Лондонцы заплатили «Кайрату» за игрока 2,4 миллиона евро.
  • Сатпаев уже провел 6 матчей за сборную Казахстана, забил гол.

Источник: Transfermarkt
ну это же пц - отпускать главную звезду чемпионата за 2 ляма. это как отпустить батракова за 4-5.
  • Читайте нас: 