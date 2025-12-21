Игрок «Челси» стал клиентом российского агентства

Нападающий «Кайрата» Дастан Сатпаев заключил соглашение с российским агентством ProSports Managment.

Теперь вести дела 17-летнего футболиста будет российская компания во главе с Германом Ткаченко. Часть казахстанской аудитории в соцсетях недовольна, что теперь Сатпаев связан с Россией.