Игрок «Челси» стал клиентом российского агентства

Нападающий «Кайрата» Дастан Сатпаев заключил соглашение с российским агентством ProSports Managment.
Теперь вести дела 17-летнего футболиста будет российская компания во главе с Германом Ткаченко. Часть казахстанской аудитории в соцсетях недовольна, что теперь Сатпаев связан с Россией.
- 12 августа 2026 года Сатпаев перейдет в «Челси», когда ему исполнится 18 лет.
- Документы уже подписаны. Лондонцы заплатили «Кайрату» за игрока 2,4 миллиона евро.
- Сатпаев уже провел 6 матчей за сборную Казахстана, забил гол.
Источник: Transfermarkt