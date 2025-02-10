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  • Аршавин рассказал о несостоявшемся переходе форварда «Челси» в «Зенит»

Аршавин рассказал о несостоявшемся переходе форварда «Челси» в «Зенит»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин заявил, что клуб интересовался Дастаном Сатпаевым.

  • Сегодня было объявлено о трансфере нападающего «Кайрата» в «Челси».
  • Сумма сделки – 2,4 + 1,9 млн евро.
  • 16-летний футболист отправится в Лондон в августе 2026 года, когда станет совершеннолетним.

– Нам даже не пришлось за ним следить, он у нас играл на двух турнирах в нашей академии по своему году.

Он, безусловно, классный нападающий, по своему году один из лучших на постсоветском пространстве, может быть, даже лучший.

В целом не удивлен, что им заинтересовался такой клуб, как «Челси».

– Большое будущее у него, да?

– Трудно сказать. Честно, для меня все равно слишком высокая цена на него. Тем более на данный момент. Но задатки у него для этого все, безусловно, есть.

– Вы думали его взять в «Зенит»?

Да, я хотел, чтобы он перешел, но это было после тех турниров, когда он выступал. Потом, когда мы ездили на игру, нас спрашивали, сколько мы готовы дать.

Уже тогда сделка оценивалась в районе трех миллионов, поэтому до нормального разговора не дошло.

А если бы он, условно, был готов перейти в аренду или за какие‑то небольшие деньги, то да.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (1)
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Кривая да нелёгкая
1739201512
Всех кем интересовался Зенит покупает Спартак ) ждемс
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