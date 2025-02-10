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  • «Кайрат» объявил об уходе Сатпаева в «Челси»: известна сумма трансфера

«Кайрат» объявил об уходе Сатпаева в «Челси»: известна сумма трансфера

16-летний нападающий «Кайрата» Дастан Сатпаев перейдет в «Челси».

По сведениям Transfermarkt, сумма трансфера составила 4,3 миллиона евро.

«Кайрат» и лондонский «Челси» достигли соглашения о трансфере 16-летнего нападающего. Летом 2026 года, после достижения совершеннолетия, он официально присоединится к английскому клубу.

До этого времени Сатпаев продолжит выступать за «Кайрат», – написал казахстанский клуб.

  • В этом сезоне Юношеской лиги УЕФА Сатпаев провел 4 матча, забил гол, сделал ассист.
  • Рост Дастана – 170 сантиметров.
  • Он воспитанник «Кайрата».

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Источник: сообщество «Кайрата» в VK

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Комментарии (2)
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Skull_Boy
1739183988
И ждут его вечные аренды
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Spartak_forv@
1739188448
Дастану удачи и продолжать усердно работать!
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