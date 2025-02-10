«Кайрат» объявил об уходе Сатпаева в «Челси»: известна сумма трансфера

16-летний нападающий «Кайрата» Дастан Сатпаев перейдет в «Челси».

По сведениям Transfermarkt, сумма трансфера составила 4,3 миллиона евро.

«Кайрат» и лондонский «Челси» достигли соглашения о трансфере 16-летнего нападающего. Летом 2026 года, после достижения совершеннолетия, он официально присоединится к английскому клубу.

До этого времени Сатпаев продолжит выступать за «Кайрат», – написал казахстанский клуб.