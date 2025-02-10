«Кайрат» объявил об уходе Сатпаева в «Челси»: известна сумма трансфера

16-летний нападающий «Кайрата» Дастан Сатпаев перейдет в «Челси».
По сведениям Transfermarkt, сумма трансфера составила 4,3 миллиона евро.
«Кайрат» и лондонский «Челси» достигли соглашения о трансфере 16-летнего нападающего. Летом 2026 года, после достижения совершеннолетия, он официально присоединится к английскому клубу.
До этого времени Сатпаев продолжит выступать за «Кайрат», – написал казахстанский клуб.
- В этом сезоне Юношеской лиги УЕФА Сатпаев провел 4 матча, забил гол, сделал ассист.
- Рост Дастана – 170 сантиметров.
- Он воспитанник «Кайрата».