  • Главная
  • Новости
  • Слот прокомментировал разгромное поражение «Ливерпуля» от ПСВ

Слот прокомментировал разгромное поражение «Ливерпуля» от ПСВ

Сегодня, 09:35

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал комментарий после матча с ПСВ.

  • «Ливерпуль» уступил на «Энфилде» в 5-м туре Лиги чемпионов со счетом 1:4.
  • Команда показала худший результат за последние 72 года.

«В последние недели вопрос один и тот же. Эмоции крайне негативные, есть разочарование.

Я хочу отметить и позитив – в том, как игроки отреагировали на счет 0:1, потому что до перерыва мы играли очень хорошо. После очередного разочаровывающего момента мы вернулись в игру. Думаю, у нас было достаточно моментов для того, чтобы повести 2:1, и в перерыве никто, думаю, не ожидал, что мы проиграем 1:4.

Думаю, в моменте с назначением пенальти ван Дейка немного подтолкнули, он потерял равновесие, из-за этого вскинул руку и сыграл ею. Но не думаю, что ВАР когда-либо будет менять решение из-за такого небольшого толчка.

Во втором тайме мы быстро пропустили, но создали несколько хороших возможностей для того, чтобы сравнять счет. Однако за 10-15 минут до свистка мы снова пропустили.

Это сложно принять. Рано пропустив, мы отреагировали так, как я и хотел, а это непросто, потому что мы крупно проиграли на выходных и уже после шести минут уступали 0:1.

Я увидел тот менталитет, на который ты и надеешься, но после стольких разочарований тебе не всегда легко. Итоговый счет – 1:4, и это очередное крупное поражение», – сказал Слот.

«Ливерпуль» выдал худший результат за последние 72 года
Лига чемпионов. «Ливерпуль» потерпел 3-й подряд разгром (1:4), экс-спартаковец забил 1
Только один игрок оформлял хет-трик в ЛЧ быстрее Мбаппе
Источник: Sky Sports
Лига чемпионов ПСВ Ливерпуль Слот Арне
