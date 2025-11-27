Лига чемпионов. «Арсенал» переиграл «Баварию» (3:1), «ПСЖ» и «Тоттенхэм» устроили голевой фейерверк (5:3)

«Арсенал» в 5-м туре Лиги чемпионов обыграл дома «Баварию». Единственный гол у гостей забил Леннарт Карл.
В другой встрече «ПСЖ» и «Тоттенхэм» забили на двоих восемь голов. Вратарь парижан Матвей Сафонов был в запасе.
«ПСЖ» заканчивал встречу в меньшинстве после удаления Люки Эрнандеса.
Лига чемпионов. 5 тур
ПСЖ - Тоттенхэм - 5:3 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Ришарлисон, 35; 1:1 - Витинья, 45; 1:2 - Р. Коло Муани, 50; 2:2 - Витинья, 53; 3:2 - Ф. Руис, 59; 4:2 - В. Пачо, 65; 4:3 - Р. Коло Муани, 72; 5:3 - Витинья, 76 (с пенальти).
Удаления: Л. Эрнандес, 90+3 - нет.
Арсенал - Бавария - 3:1 (1:1) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Х. Тимбер, 22; 1:1 - Л. Карл, 32; 2:1 - Н. Мадуэке, 69; 3:1 - Г. Мартинелли, 77.
Источник: «Бомбардир»