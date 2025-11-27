Лига чемпионов. «Арсенал» переиграл «Баварию» (3:1), «ПСЖ» и «Тоттенхэм» устроили голевой фейерверк (5:3)

«Арсенал» в 5-м туре Лиги чемпионов обыграл дома «Баварию». Единственный гол у гостей забил Леннарт Карл.

В другой встрече «ПСЖ» и «Тоттенхэм» забили на двоих восемь голов. Вратарь парижан Матвей Сафонов был в запасе.

«ПСЖ» заканчивал встречу в меньшинстве после удаления Люки Эрнандеса.