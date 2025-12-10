Только один российский клуб встретит Новый год на сборах

Костромской «Спартак» решил в новогодние праздники тренироваться.

«Красно-белые по традиции отправятся в декабре на силовой сбор в горы Турции, однако сроки переиграли. Теперь они с 15 декабря по 5 января. Новый год будут встречать под пальмами. Игроки могут брать с собой семьи – клуб компенсирует 50 процентов затрат. А тем, кто захочет, предоставят возможность слетать на праздник за свой счет домой.

Очень специфичный клуб, который идет своей неповторимой дорогой. Но результат есть, а он всему голова. Выходец из 2Д завершил первую часть первенства в зоне «стыков».

Правда, при такой системе заманить статусных новичков непросто. Раньше были термины: «дальневосточная надбавка», «калмыцкая надбавка». А теперь футболисты требуют увеличения к жалованью, услышав о предложении из Костромы. Пример – Саид Алиев. В «Спартаке» теплая семейная атмосфера, чему был свидетелем, когда приезжал на его базу в Ромашково, и все же подобное выдержит не каждый.

Зимой в «Спартаке» намерены провести яркую селекцию, в том числе вероятно появление легионеров. А весной в Костроме планируют сдать новый стадион и получить лицензию РФС-1, позволяющую играть в «стыках», – написал источник.