Тренер «Факела» заявил, что команда по ряду показателей соответствует лидерам РПЛ

Олег Василенко, главный тренер «Факела», заявил о соответствии команды лидерам РПЛ.

– Как раз после победы над «Челябинском» (2:0), отвечая на вопрос о готовности этого «Факела» к РПЛ, вы заметили: «Пять туров назад наша команда в деталях в игре и по функциональным показателям соответствовала цифрам команд РПЛ». Можете чуть подробнее рассказать, по каким показателям вы уже сейчас соответствуете элитному дивизиону?

– Это уровень выполнения скоростной работы – рывки и спринты. Общий объем работы. Показатели доставки мяча в штрафную соперника.

– А с какими именно клубами РПЛ вы сопоставляли данные показатели «Факела»?

– Мы взяли шесть команд РПЛ, изучили их цифры. Это ЦСКА, «Краснодар», «Балтика», «Пари НН», «Рубин», «Крылья Советов».

– Ничего себе.

– Но это же все равно довольно относительные вещи. Просто нам было важно донести до ребят, что они в каких-то моментах уже похожи на команды РПЛ. Таким образом мы оценили их работу в тренировочном процессе и во время матчей. Хотели донести до них мысль: парни, вы на правильном пути, мы двигаемся поступательно. Теперь все наработанное нужно сохранить и развить дальше. Потому что цифры цифрами, но в РПЛ на первый план выходит качество (точность) и своевременность передач.