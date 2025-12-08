«Урал» объявил об отставке главного тренера

«Урал» и главный тренер команды Мирослав Ромащенко приняли решение о прекращении сотрудничества по соглашению сторон.

«Хотим сказать большое спасибо Мирославу Юрьевичу за проделанную работу, которая позволяет рассчитывать на выход в РПЛ в весенней части сезона», – говорится в сообщении клуба.

«Прежде всего, хочу от всего сердца сказать «спасибо» болельщикам за невероятную поддержку. Они настоящие, преданные, заполняют трибуны «Екатеринбург Арены» и всегда гонят команду вперед.

Также благодарю Григория Викторовича [Иванова], руководство «Урала», спонсоров и партнеров клуба за доверие и неравнодушие. Спасибо игрокам – они проделали хорошую работу и заслуживают уважения.

«Урал» – для меня был и навсегда останется особенным клубом и в жизни, и в карьере. Здесь мне довелось и поиграть, и потренировать. Поверьте, для меня было большой честью возглавлять такой клуб как «Урал».

Я провeл здесь замечательный год, отдавался работе на 100%. Буду переживать за парней и уверен, что футболисты обязательно выполнят поставленную на сезон задачу – выйдут в РПЛ», – сказал Ромащенко.