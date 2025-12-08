«Урал» объявил об отставке главного тренера

«Урал» и главный тренер команды Мирослав Ромащенко приняли решение о прекращении сотрудничества по соглашению сторон.
«Хотим сказать большое спасибо Мирославу Юрьевичу за проделанную работу, которая позволяет рассчитывать на выход в РПЛ в весенней части сезона», – говорится в сообщении клуба.
«Прежде всего, хочу от всего сердца сказать «спасибо» болельщикам за невероятную поддержку. Они настоящие, преданные, заполняют трибуны «Екатеринбург Арены» и всегда гонят команду вперед.
Также благодарю Григория Викторовича [Иванова], руководство «Урала», спонсоров и партнеров клуба за доверие и неравнодушие. Спасибо игрокам – они проделали хорошую работу и заслуживают уважения.
«Урал» – для меня был и навсегда останется особенным клубом и в жизни, и в карьере. Здесь мне довелось и поиграть, и потренировать. Поверьте, для меня было большой честью возглавлять такой клуб как «Урал».
Я провeл здесь замечательный год, отдавался работе на 100%. Буду переживать за парней и уверен, что футболисты обязательно выполнят поставленную на сезон задачу – выйдут в РПЛ», – сказал Ромащенко.
- В тренерский штаб «Урала» он вошел в январе 2025 года, а июне стал главным тренером.
- Команда занимает 2-е место в Первой лиге с 41 очком после 21 тура.
- В последних 3 матчах «Урал» набрал 2 очка.