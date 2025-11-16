В Первой лиге определился победитель первого круга

«Факел» в матче 19-го тура Первой лиги победил в гостях «Сокол» со счетом 1:0 и стал победителем первого круга турнира.

Воронежцы вышли в лидеры с 42 очками, опередив «Урал». На счету екатеринбуржцев осталось 39 очков после гостевого поражения от «Нефтехимика» (0:1) днем ранее.

Третье место занимает «Спартак К» с 33 очками, а четвертой идет «Родина» с 31 баллом. Оба клуба провели по 18 матчей. 17 ноября они сыграют между собой в Химках в заключительном матче первого круга.