Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Вопросы после этого есть?»: Евсеев дал яркое интервью в Первой лиге

«Вопросы после этого есть?»: Евсеев дал яркое интервью в Первой лиге

Вчера, 23:17
6

Главный тренер «Черноморца» Вадим Евсеев дал интервью после матча с «Шинником».

  • Команда из Новороссийска победила в 21-м туре Первой лиги со счетом 2:1 и занимает 12-е место в турнирной таблице.
  • Евсеев пришел на интервью с листком бумаги.

«Когда в команду пришел тренерский штаб со мной, «Черноморец» на последнем месте был с тремя очками. Сейчас сколько, 24? Убираем три очка, 21? 26 очков за это время набрал «Факел», «Урал» – 21. На втором месте «Родина» – 25. Так что приятно заканчивать в тройке.

Вопросы после этого еще есть?» – сказал Евсеев.

Еще по теме:
«Может, вы лигу перепутали?»: новый фирменный диалог Евсеева на пресс-конференции 6
Еще два экс-игрока сборной России внесены в базу «Миротворца»* 10
Клуб Евсеева оказался на грани банкротства 1
Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Шинник Черноморец Евсеев Вадим
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1764361337
Вадик, ещё немного, ещё чуть-чуть-и в РПЛ выйдете.Но это не точно...
Ответить
Fju-2
1764361835
Тусклое интервью какое-то. После матча с Уэльсом гораздо ярче было)
Ответить
Боцман59rus
1764363392
_ дикцию с падежами поправь и нормуль
Ответить
Спартач80
1764365527
По фактам, изложенными им, он прав... Но таблицу видят все...
Ответить
antonigazawka
1764366877
Ребят, кто любит ставки на спорт. Не верьте всяких телеграмм-каналам и прочим пабликам в ВК в 90% прохода. Полная чушь! Играйте с проверенным сервисом. С 2013 года работают. Наберите в любом поиске: «бронзовый прогноз сервис». Гарантии.
Ответить
Главные новости
Станкович унижал игроков «Спартака», Тикнизян может вернуться в РПЛ, Крицюк и Пьянич закончили карьеры и другие новости
00:30
1
Медведев одним словом ответил, как чувствует себя на новой должности
00:00
1
Видео«Вопросы после этого есть?»: Евсеев дал яркое интервью в Первой лиге
Вчера, 23:17
6
Мостовой – о Галактионове: «Дали три года контракт человеку, который ничего не выигрывал»
Вчера, 23:13
5
ФотоМесси обошел Роналду, собрав наибольшее количество лайков в соцсетях
Вчера, 22:52
1
Орлов объяснил, почему болельщики кричат «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 22:14
13
Роберто Карлос назвал лучшего футболиста «Реала» 2000-х: «Он играл для команды, а не фанатов»
Вчера, 21:26
4
Назван игрок, футболки с фамилией которого продавались чаще всего в 2025-м
Вчера, 21:16
1
«Атмосфера стала лучше»: игрок «Динамо» – об уходе Карпина
Вчера, 21:08
4
Экс-игрока «Зенита» рассмешила новость о 120 миллионах для Батракова
Вчера, 20:56
6
Все новости
Все новости
Бояринцев прокомментировал увольнение из «Ротора»
25 ноября
4
ВидеоОгненная пресс-конференция в Первой лиге: тренер громко кричал и матерился
25 ноября
2
Бояринцева уволили из клуба Первой лиги
24 ноября
2
«Факел» продлил контракты с тремя игроками
21 ноября
1
В Первой лиге определился победитель первого круга
16 ноября
ВидеоФанаты «Торпедо» назвали Кононова «убийцей»
15 ноября
3
Ари желает видеть в «Торпедо» связку Мбаппе – Винисиус – Ямаль
14 ноября
ВидеоЛапочкин – о судейской ошибке в Первой лиге: «Этот момент вызывает оторопь»
10 ноября
1
В «Урале» ответили, продолжит ли Ромащенко тренировать команду
10 ноября
ВидеоИспанский тренер «Родины» – о незасчитанном голе: «Это какое-то сумасшествие»
9 ноября
2
Тихонов потребовал уволить гендиректора «Енисея»
8 ноября
4
В Первой лиге сменился лидер
5 ноября
Фанаты «Торпедо» снова обматерили Кононова
4 ноября
2
Видео«Может, вы лигу перепутали?»: новый фирменный диалог Евсеева на пресс-конференции
2 ноября
6
«Торпедо» избавилось от воспитанника «Зенита»
30 октября
Кононов – о том, что его не любят фанаты «Торпедо»: «Это их проблема»
28 октября
2
Кононов рассказал о неустойке, которую получил за увольнение из «Торпедо» в августе
26 октября
5
Тихонов объяснил поражение «Енисея» со счетом 0:5
25 октября
4
Первая лига. «Урал» обыграл тульский «Арсенал», «КАМАЗ» уничтожил «Енисей»
24 октября
Президент «Урала» Иванов отреагировал на возможную продажу 50% акций клуба
24 октября
3
Еще два экс-игрока сборной России внесены в базу «Миротворца»*
24 октября
10
«Урал» выставил на продажу 50% акций: известна стоимость
24 октября
9
ВидеоАрбитр Захаров избил человека на пешеходном переходе
23 октября
10
Умер предпоследний вице-чемпион Европы-1964 в составе сборной СССР
23 октября
3
Мостовой – о ситуации в «Торпедо»: «Как в величайших комедиях Гайдая»
22 октября
7
Кононов – игрокам «Торпедо»: «Соскучились по мне?»
21 октября
2
Ари вернулся на пост спортивного директора «Торпедо»
21 октября
15
Первая лига. «Урал» и «Факел» победили, «Торпедо» потеряло очки и другие результаты
20 октября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 