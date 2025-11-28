«Вопросы после этого есть?»: Евсеев дал яркое интервью в Первой лиге

Главный тренер «Черноморца» Вадим Евсеев дал интервью после матча с «Шинником».

Команда из Новороссийска победила в 21-м туре Первой лиги со счетом 2:1 и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Евсеев пришел на интервью с листком бумаги.

«Когда в команду пришел тренерский штаб со мной, «Черноморец» на последнем месте был с тремя очками. Сейчас сколько, 24? Убираем три очка, 21? 26 очков за это время набрал «Факел», «Урал» – 21. На втором месте «Родина» – 25. Так что приятно заканчивать в тройке.

Вопросы после этого еще есть?» – сказал Евсеев.