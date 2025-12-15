«Енисей» определил 5 кандидатов на замену Тихонову

«Енисей» составил шорт-лист кандидатов на пост главного тренера команды.

В список входят Александр Тарханов, Евгений Калешин, недавно покинувший «Ротор» Денис Бояринцев, главный тренер «Динамо Киров» Виктор Булатов, а также Сергей Ташуев.

В клубе пообщались со всеми перечисленными специалистами, кроме Булатова, диалог с которым был через агента.

Сейчас Тарханов находится ближе всех к назначению, но решение будет принято на следующей неделе.