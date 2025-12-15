«Енисей» определил 5 кандидатов на замену Тихонову

«Енисей» составил шорт-лист кандидатов на пост главного тренера команды.
В список входят Александр Тарханов, Евгений Калешин, недавно покинувший «Ротор» Денис Бояринцев, главный тренер «Динамо Киров» Виктор Булатов, а также Сергей Ташуев.
В клубе пообщались со всеми перечисленными специалистами, кроме Булатова, диалог с которым был через агента.
Сейчас Тарханов находится ближе всех к назначению, но решение будет принято на следующей неделе.
- «Енисей» уволил Андрея Тихонова с поста главного тренера 9 декабря.
- Команда занимает 13-е место в Первой лиге с 23 очками после 21 тура.
Источник: Metaratings.ru