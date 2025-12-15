Введите ваш ник на сайте
«Енисей» определил 5 кандидатов на замену Тихонову

Сегодня, 09:32
1

«Енисей» составил шорт-лист кандидатов на пост главного тренера команды.

В список входят Александр Тарханов, Евгений Калешин, недавно покинувший «Ротор» Денис Бояринцев, главный тренер «Динамо Киров» Виктор Булатов, а также Сергей Ташуев.

В клубе пообщались со всеми перечисленными специалистами, кроме Булатова, диалог с которым был через агента.

Сейчас Тарханов находится ближе всех к назначению, но решение будет принято на следующей неделе.

  • «Енисей» уволил Андрея Тихонова с поста главного тренера 9 декабря.
  • Команда занимает 13-е место в Первой лиге с 23 очками после 21 тура.

Еще по теме:
Ташуев может возглавить сборную
71-летний Тарханов близок к возвращению к тренерской работе 2
Тихонов уволен из клуба Первой лиги 20
Источник: Metaratings.ru
Россия. PARI Первая лига Динамо Киров Енисей Тарханов Александр Ташуев Сергей Булатов Виктор Тихонов Андрей Бояринцев Денис Калешин Евгений
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1765781226
да какой ташуев. тот уже недели 3 штурмует крепость в тарасофке. пока безуспешно, поэтому вчера принялся делать подкоп под забором, с целью пролезть и вручить некрасову своё резюме из одной строчки: "я ни разу не проиграл спартаку, возьмите меня!"
Ответить
