Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Письмо Стрельцова из тюрьмы выставили на продажу за 2 миллиона рублей

Письмо Стрельцова из тюрьмы выставили на продажу за 2 миллиона рублей

Сегодня, 12:25
1

Тюремное письмо легенды «Торпедо» и сборной СССР Эдуарда Стрельцова выставили на продажу за 2 миллиона рублей.

В нeм спортсмен рассказал про жизнь и футбол за решеткой, вредные привычки и как следил за дерби со «Спартаком» по радио. Стрельцов написал, что болел за черно-белых в этом матче и расстроился из-за поражения. Он выразил надежду, что в следующем сезоне «Торпедо» сыграет лучше.

«Здоровье у меня хорошее. Тренируюсь, играем в одни ворота и бьeм по воротам. У нас уже стоят морозы. За мячик ещe раз большое спасибо. Курить скоро брошу. Я сам понимаю, что это очень вредно <…> Подачек мне не нужно. Я еще до такой жизни не дошeл, чтобы подачки принимать», – написал Стрельцов в письме.

  • Футболист отбывал срок за изнасилование с июля 1958-го по февраль 1963 года. Стрельцов утверждал, что его оговорили, а близость с девушкой произошла по взаимному согласию.
  • В составе сборной СССР он победил на Олимпийских играх в 1956 году. В составе «Торпедо» по разу выиграл чемпионат и Кубок СССР.

Еще по теме:
Президент ФИФА отреагировал на смерть Симоняна
Ловчев вспомнил, как познакомился с Симоняном: «Я обезумел, увидев рядом легенду»
Сычев отреагировал на смерть Симоняна 1
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. PARI Первая лига Торпедо СССР
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1766398303
"в тексте Эдуард написал несколько слов с ошибками: "ни чего", "тренеруюсь", а слово "сделать" черканул через "з"." Ничего страшного . Местные "блохиры" (в основном- розового цвета) до сих пор так пишут.)
Ответить
Главные новости
Три бомбардира борются за «Золотую бутсу»-2025/26
16:16
Погребняк прокомментировал обмен игроками между ЦСКА и «Зенитом»
15:45
2
Реакция Газзаева на новость о назначении в клуб РПЛ
15:31
1
71-летний Газзаев может вернуться в клуб РПЛ
15:15
2
Орлов обратился к «Лукойлу»: «Ну что же вы, не понимаете?»
15:00
4
Стало известно место России в рейтинге ФИФА по итогам 2025 года
14:38
2
Губерниев высмеял предложение наградить Сафонова
14:28
1
Гвардиола пригрозил игрокам «Манчестер Сити»
14:14
Кейн установил рекорд Бундеслиги
13:50
1
8 игроков из российских клубов заявлены на Кубок Африки
13:40
2
Все новости
Все новости
ФотоПисьмо Стрельцова из тюрьмы выставили на продажу за 2 миллиона рублей
12:25
1
4 российских игрока покинули «Серикспор»
10:59
Тихий получил предложение от клуба Первой лиги
19 декабря
1
Арбитра РПЛ задержали при попытке улететь из России
19 декабря
4
Президент «Урала» объяснил срочную смену тренера
16 декабря
2
«Торпедо» купит экс-вингера «Краснодара», на которого претендовали клубы РПЛ
15 декабря
«Енисей» определил 5 кандидатов на замену Тихонову
15 декабря
1
Символическая сборная сезона Первой лиги
13 декабря
Ожидания Рабинера от тренерской карьеры Березуцкого
12 декабря
1
Экс-спартаковец вошел в штаб Березуцкого в «Урале»
12 декабря
2
Реакция Газзаева на новую работу Березуцкого
11 декабря
Президент «Урала» объяснил назначение Березуцкого
11 декабря
1
Тренер «Факела» ответил на мнение, что Воронеж – это колхоз
11 декабря
ФотоБерезуцкий назвал свою задачу в «Урале»
11 декабря
2
Фото«Урал» объявил о назначении нового главного тренера
11 декабря
1
Раскрыт новый тренер «Урала»
11 декабря
1
Тренер «Факела» заявил, что команда по ряду показателей соответствует лидерам РПЛ
11 декабря
Президент «Урала» прокомментировал переговоры с Березуцким
10 декабря
ВидеоВ Воронеже сносят легендарный ЦСП
10 декабря
4
Кержаков одним словом отреагировал на информацию о назначении в «Урал»
10 декабря
1
Кержаков остался претендентом на пост главного тренера «Урала»
10 декабря
Только один российский клуб встретит Новый год на сборах
10 декабря
2
71-летний Тарханов близок к возвращению к тренерской работе
9 декабря
3
Стало известно, почему Кержаков не возглавит «Урал»
9 декабря
1
Тихонов уволен из клуба Первой лиги
9 декабря
20
ФотоСтудент из Бенина назвал сына в честь «Факела»
8 декабря
5
Российский клуб подтвердил переговоры с Березуцким
8 декабря
2
Президент «Урала» Иванов объяснил уход Ромащенко из клуба
8 декабря
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 