Письмо Стрельцова из тюрьмы выставили на продажу за 2 миллиона рублей

Тюремное письмо легенды «Торпедо» и сборной СССР Эдуарда Стрельцова выставили на продажу за 2 миллиона рублей.

В нeм спортсмен рассказал про жизнь и футбол за решеткой, вредные привычки и как следил за дерби со «Спартаком» по радио. Стрельцов написал, что болел за черно-белых в этом матче и расстроился из-за поражения. Он выразил надежду, что в следующем сезоне «Торпедо» сыграет лучше.

«Здоровье у меня хорошее. Тренируюсь, играем в одни ворота и бьeм по воротам. У нас уже стоят морозы. За мячик ещe раз большое спасибо. Курить скоро брошу. Я сам понимаю, что это очень вредно <…> Подачек мне не нужно. Я еще до такой жизни не дошeл, чтобы подачки принимать», – написал Стрельцов в письме.