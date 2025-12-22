Письмо Стрельцова из тюрьмы выставили на продажу за 2 миллиона рублей

Тюремное письмо легенды «Торпедо» и сборной СССР Эдуарда Стрельцова выставили на продажу за 2 миллиона рублей.
В нeм спортсмен рассказал про жизнь и футбол за решеткой, вредные привычки и как следил за дерби со «Спартаком» по радио. Стрельцов написал, что болел за черно-белых в этом матче и расстроился из-за поражения. Он выразил надежду, что в следующем сезоне «Торпедо» сыграет лучше.
«Здоровье у меня хорошее. Тренируюсь, играем в одни ворота и бьeм по воротам. У нас уже стоят морозы. За мячик ещe раз большое спасибо. Курить скоро брошу. Я сам понимаю, что это очень вредно <…> Подачек мне не нужно. Я еще до такой жизни не дошeл, чтобы подачки принимать», – написал Стрельцов в письме.
- Футболист отбывал срок за изнасилование с июля 1958-го по февраль 1963 года. Стрельцов утверждал, что его оговорили, а близость с девушкой произошла по взаимному согласию.
- В составе сборной СССР он победил на Олимпийских играх в 1956 году. В составе «Торпедо» по разу выиграл чемпионат и Кубок СССР.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»