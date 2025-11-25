Президент ФИФА отреагировал на смерть Симоняна

Президент ФИФА Джанни Инфантино опубликовал пост в соцсетях по случаю смерти легендарного советского футболиста Никиты Симоняна.

«С грустью узнал о кончине Никиты Симоняна в возрасте 99 лет. Знаменитый бывший капитан сборной СССР, который возглавил свою команду в их первом в истории матче чемпионата мира по футболу, а также забил первый гол своей сборной в финальной части.

Он посвятил футболу значительную часть своей жизни. От имени всех в ФИФА и мирового футбольного сообщества выражаю искренние соболезнования его семье, близким и всем, кто знал и работал с ним», – написал Инфантино.

Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.

В 1956 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.

Фото: соцсети Джанни Инфантино