ФИФА сообщила о нескольких трансферных рекордах в 2025 году

28 января, 20:44

Опубликован отчет ФИФА о международных трансферах за 2025-й календарный год.

Всего в мире было совершено рекордное количество переходов – 86 158 (мужской, женский и любительский футбол).

В мужском профессиональном футболе на трансферы за год потратили 13,11 млрд долларов – это новый рекорд. Предыдущий был в 2023-м – 9,66 млрд.

В 2025 году 1214 клубов платили за входящие трансферы, 1495 – получали деньги за исходящие. Оба показателя тоже стали рекордными.

Общее количество платных и бесплатных переходов достигло 24 558. Предыдущий рекорд был в 2024 году – 22 794.

Источник: сайт ФИФА
Игрок «Локомотива» пригрозил Галактионову саботажем
22:44
961-й гол в карьере Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Холуд»
22:29
Кузнецов: «В «Спартаке» ждут тренера-бога, а когда он приходит, то превращается в психопата»
22:22
1
В махачкалинском «Динамо» объяснили, почему не назначили Рахимова
21:57
Семак прокомментировал состояние прогулявшего сбор Вендела
21:30
2
ЦСКА подтвердил уход форварда
21:13
3
Реакция фанатов «Зенита» на трансфер Джона Джона
20:46
7
Семак оценил новичка «Зенита» Джона Джона
20:18
ВидеоВ РПЛ приехал «Рокки» Бальбоа
20:07
1
Реакция агента Мартинса на желание «Спартака» избавиться от игрока
19:59
2
