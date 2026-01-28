ФИФА сообщила о нескольких трансферных рекордах в 2025 году

Опубликован отчет ФИФА о международных трансферах за 2025-й календарный год.

Всего в мире было совершено рекордное количество переходов – 86 158 (мужской, женский и любительский футбол).

В мужском профессиональном футболе на трансферы за год потратили 13,11 млрд долларов – это новый рекорд. Предыдущий был в 2023-м – 9,66 млрд.

В 2025 году 1214 клубов платили за входящие трансферы, 1495 – получали деньги за исходящие. Оба показателя тоже стали рекордными.

Общее количество платных и бесплатных переходов достигло 24 558. Предыдущий рекорд был в 2024 году – 22 794.