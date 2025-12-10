Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Урала» прокомментировал переговоры с Березуцким

Президент «Урала» прокомментировал переговоры с Березуцким

Сегодня, 16:54

Президент «Урала» Григорий Иванов вновь подтвердил, что клуб может возглавить Василий Березуцкий.

«Как только будет принято решение по тренеру, мы скажем. Березуцкий улетел из Екатеринбурга, но переговоры у нас продолжаются.

Дайте нам день-два. И Василий Владимирович пока думает, и мы думаем», – сказал Иванов.

  • «Урал» на этой неделе объявил об уходе Мирослава Ромащенко с поста главного тренера.
  • Екатеринбургская команда занимает 2-е место в Первой лиге, отставая от «Факела» на 7 очков.
  • Березуцкий ранее возглавлял азербайджанский «Сабах».

Еще по теме:
Кержаков остался претендентом на пост главного тренера «Урала»
Российский клуб подтвердил переговоры с Березуцким 2
Символическая сборная РПЛ всех времен 41
Источник: Sport24
Россия. PARI Первая лига Урал Березуцкий Василий Иванов Григорий
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ФотоАршавин посетил экскурсию по «Бернабеу»
16:22
1
ВидеоВ Воронеже сносят легендарный ЦСП
16:07
1
Глава «Спартака»: «Масштабных трат у нас не будет»
15:39
5
Газизов высказался о поиске нового тренера для «Динамо Мх»
15:22
1
Реакция Игнашевича на предложение от «Динамо Мх»
15:13
3
ФотоБывший футболист «Зенита» возглавил «Нефтчи»
14:49
3
ФотоФанаты «Спартака» «пробили» выезд за европейский клуб
14:22
13
Фото«Балтика» объявила о 1-м зимнем трансфере – куплен воспитанник «Зенита»
14:04
2
Экс-игрок «Динамо» назвал провальный трансфер клуба
13:38
3
Талалаев дал ответ критикам «примитивного футбола» «Балтики»
13:30
12
Все новости
Все новости
Президент «Урала» прокомментировал переговоры с Березуцким
16:54
Кержаков одним словом отреагировал на информацию о назначении в «Урал»
13:58
1
Кержаков остался претендентом на пост главного тренера «Урала»
09:28
Только один российский клуб встретит Новый год на сборах
00:45
1
71-летний Тарханов близок к возвращению к тренерской работе
Вчера, 22:32
3
Стало известно, почему Кержаков не возглавит «Урал»
Вчера, 21:30
1
Тихонов уволен из клуба Первой лиги
Вчера, 13:21
15
ФотоСтудент из Бенина назвал сына в честь «Факела»
8 декабря
5
Российский клуб подтвердил переговоры с Березуцким
8 декабря
2
Президент «Урала» Иванов объяснил уход Ромащенко из клуба
8 декабря
«Урал» объявил об отставке главного тренера
8 декабря
Ташуев близок к возвращению к работе спустя полгода
7 декабря
3
Ромащенко прокомментировал неожиданное увольнение из «Урала»
6 декабря
Фото«Черноморец» Евсеева подписал воспитанника «Спартака»
5 декабря
1
Ромащенко написал прощальное письмо после ухода из «Урала»
5 декабря
2
Стало известно, кто возглавит «Урал» – тренера порекомендовал клубу Мутко
5 декабря
7
«Урал» уволил Ромащенко – клуб идет вторым в Первой лиге
5 декабря
16
В «Урале» высказались о возможном назначении Березуцкого
4 декабря
1
Василий Березуцкий близок к назначению в российский клуб
4 декабря
7
Известен кандидат на пост главного тренера «Урала» вместо Ромащенко
3 декабря
Гоцук близок к уходу из «Серика» – он ведет переговоры с российским клубом
2 декабря
ФотоПарфенов возглавил клуб Первой лиги
1 декабря
5
Лидер Первой лиги оторвался на 7 очков перед зимним перерывом, «Торпедо» покинуло зону вылета
30 ноября
ВидеоРеакция Рабинера на яркий перформанс Евсеева в Первой лиге
29 ноября
Видео«Вопросы после этого есть?» Евсеев дал яркое интервью в Первой лиге
28 ноября
7
Бояринцев прокомментировал увольнение из «Ротора»
25 ноября
4
ВидеоОгненная пресс-конференция в Первой лиге: тренер громко кричал и матерился
25 ноября
2
Бояринцева уволили из клуба Первой лиги
24 ноября
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 