Президент «Урала» прокомментировал переговоры с Березуцким

Президент «Урала» Григорий Иванов вновь подтвердил, что клуб может возглавить Василий Березуцкий.
«Как только будет принято решение по тренеру, мы скажем. Березуцкий улетел из Екатеринбурга, но переговоры у нас продолжаются.
Дайте нам день-два. И Василий Владимирович пока думает, и мы думаем», – сказал Иванов.
- «Урал» на этой неделе объявил об уходе Мирослава Ромащенко с поста главного тренера.
- Екатеринбургская команда занимает 2-е место в Первой лиге, отставая от «Факела» на 7 очков.
- Березуцкий ранее возглавлял азербайджанский «Сабах».
Источник: Sport24