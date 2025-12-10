Президент «Урала» прокомментировал переговоры с Березуцким

Президент «Урала» Григорий Иванов вновь подтвердил, что клуб может возглавить Василий Березуцкий.

«Как только будет принято решение по тренеру, мы скажем. Березуцкий улетел из Екатеринбурга, но переговоры у нас продолжаются.

Дайте нам день-два. И Василий Владимирович пока думает, и мы думаем», – сказал Иванов.