Головин подробно рассказал о драке Березуцкого и Траоре на тренировке ЦСКА

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился воспоминаниями о конфликте во время тренировки ЦСКА в 2016 году.

«Там был момент. Получается, Вася [Березуцкий] стоит сзади, как защитник. Он [Ласина Траоре] принимает мяч спиной и локтем ему (Березуцкому) по лицу бьет с разворота.

И Вася что-то уже был и так не в настроении. И, получается, он (Траоре) мяч далеко прокидывает, и Вася просто со всей силы ему в бедро прямо с ноги как ударил, что его аж перекрутило.

И я помню, Игнаш (Игнашевич) тогда начал кричать: «Чего он себе позволяет на Васю такое! Это неспортивное поведение!» И дальше я не помню.

То ли Вася… Ну, короче, они оба потом встали, начали там толкаться. Но Вася как его пнул!» – рассказал Головин.