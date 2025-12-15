Введите ваш ник на сайте
Газзаев высказался о критике в адрес Семака

Сегодня, 13:37
2

Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о проблемах в игре «Зенита» и работе Сергея Семака, возглавляющего петербуржцев.

«Зенит» отстает от «Краснодара» на одно очко. Однако Питер выглядит не так мощно, как его главный конкурент. Считаю, все дело в психологии, мотивации. Ряду игроков, которые несколько раз уже становились чемпионами в составе сине-бело-голубых, сложно выходить с должным настроем на каждый тур. Отсюда и такие перепады в игре и результатах.

И тут уже Сергею Семаку нужно находить нужные слова, стимулы для своих футболистов. Но и сами игроки тоже должны в полной мере осознавать, в каком клубе они выступают. Для «Зенита» есть только одно приемлемое место – первое. Любое другое – неудача.

При этом не понимаю тех, кто начал критиковать Семака за прошлый сезон. Да, второе место, но что было раньше? Шесть титулов подряд! Выиграть один раз чемпионат – сложно, но можно. А удерживать «Зенит» на протяжении шести лет на вершине – большая заслуга главного тренера, искусство Семака», – сказал Газзаев.

  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 39 очками после 18 туров. Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на 1 очко.
  • Срок контракта Семака с «Зенитом» рассчитан до середины 2030 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Газзаев Валерий Семак Сергей
Интерес
1765796116
Этапы большого пути клуба:НИКТО-ЧЕМПИОН-КАК ВСЕ. Но запоминаются достижения, а противопоставляются провалы.Как у ГАззаева :"Алания"-ЦСКА-"Алания".
Ответить
Taps
1765796700
С таким влитым баблом и Газзаев занял бы 3 место.
Ответить
  • Читайте нас: 