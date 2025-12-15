Пономарев – о легионерах РПЛ: «Эти сволочи совсем обнаглели»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев позитивно оценил намерение «Локомотива» больше не покупать иностранных футболистов.

– В «Локомотиве» решили сделать ставку на русских футболистов и отказаться от легионеров, как считаете, можно ли всерьeз претендовать на чемпионство в РПЛ, имея в составе только россиян?

– Очень даже можно и нужно. Надоели эти легионеры. Они внесли в наш футбол грубость и грязь. А у нас такого безобразия не было. В советское время мы уважали друг друга, а ты посмотри, что творят эти легионеры!

Эти сволочи совсем все уже обнаглели. Абсолютно! Они нас ни во что не ставят, и приезжают сюда зарабатывать сумасшедшие бабки. В России, в отличие от Европы, они нагло себя ведут.

Я только за то, чтобы играть российскими игроками, ну можно три легионера добавить, но классных игроков, которые играют за сборную своей страны, чтобы они действительно сильными были.

А сумасшедшие деньги, как сейчас, им платить нельзя. При нашем поганом экономическом положении, когда учителя и врачи получают копейки, а пенсии вообще кошмар.

А легионеры получают такие колоссальные деньги. Распустились все к чертовой матери!

А артисты что творят?! В царской России клоуны и артисты были самые низкие сословия, а у нас их возвели в ранг элиты, совсем чекнулись. А элита – рабочий класс, инженеры, ученые, но не артисты же, в конце концов, не киношники. Тьфу, прямо противно слушать.

– То есть думаете, что «Локомотив» с россиянами в составе может претендовать на чемпионство?

– Обязательно, у нас академии работают. Там грамотные ребята тренируют. Они могут научить и вырастить талантливых футболистов. Вся Россия будет приветствовать, что в «Локомотиве» будут наши футболисты играть.

Может, когда-нибудь откажутся «Зенит» и «Краснодар» от всей этой компании. Не нужны они, некрасиво это, надоели эти легионеры, хочется своих ребятишек увидеть.