  Пономарев – о легионерах РПЛ: «Эти сволочи совсем обнаглели»

Пономарев – о легионерах РПЛ: «Эти сволочи совсем обнаглели»

Сегодня, 13:59
3

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев позитивно оценил намерение «Локомотива» больше не покупать иностранных футболистов.

– В «Локомотиве» решили сделать ставку на русских футболистов и отказаться от легионеров, как считаете, можно ли всерьeз претендовать на чемпионство в РПЛ, имея в составе только россиян?

– Очень даже можно и нужно. Надоели эти легионеры. Они внесли в наш футбол грубость и грязь. А у нас такого безобразия не было. В советское время мы уважали друг друга, а ты посмотри, что творят эти легионеры!

Эти сволочи совсем все уже обнаглели. Абсолютно! Они нас ни во что не ставят, и приезжают сюда зарабатывать сумасшедшие бабки. В России, в отличие от Европы, они нагло себя ведут.

Я только за то, чтобы играть российскими игроками, ну можно три легионера добавить, но классных игроков, которые играют за сборную своей страны, чтобы они действительно сильными были.

А сумасшедшие деньги, как сейчас, им платить нельзя. При нашем поганом экономическом положении, когда учителя и врачи получают копейки, а пенсии вообще кошмар.

А легионеры получают такие колоссальные деньги. Распустились все к чертовой матери!

А артисты что творят?! В царской России клоуны и артисты были самые низкие сословия, а у нас их возвели в ранг элиты, совсем чекнулись. А элита – рабочий класс, инженеры, ученые, но не артисты же, в конце концов, не киношники. Тьфу, прямо противно слушать.

– То есть думаете, что «Локомотив» с россиянами в составе может претендовать на чемпионство?

– Обязательно, у нас академии работают. Там грамотные ребята тренируют. Они могут научить и вырастить талантливых футболистов. Вся Россия будет приветствовать, что в «Локомотиве» будут наши футболисты играть.

Может, когда-нибудь откажутся «Зенит» и «Краснодар» от всей этой компании. Не нужны они, некрасиво это, надоели эти легионеры, хочется своих ребятишек увидеть.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Локомотив Пономарев Владимир
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1765797422
Учителя и врачи копейки давно уже не получают.И "своих ребятишек", развращённых незаслуженно огромными деньгами, загнать назад, в разумные рамки ,уже трудно.Они же не начинают с этого,а пользуются благорасположением богатых дяденек-распорядителей бюджетами разного уровня.У нас нынешняя ситуация давала шанс на минимизацию и оптимизацию футбольного хозяйства,когда любому несогласному с разумной оплатой труда можно было сказать :Не нравится? Иди счастья искать в "реалы" и "баварии".Через полгода спесь была бы сбита. И как "Вся Россия будет приветствовать" я бы поостерёгся говорить.Тут на бомбардире свара будет, а тут -"вся Россия"!
Ответить
рылы
1765798106
аж страшно стало, когда прочитал.
Ответить
sochi-2013
1765800102
Если Локо так сделает, то будет команда №2. Для меня.))
Ответить
