Пономарев сказал, кто сильнее – Баринов или Кисляк

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о возможном переходе к красно-синим полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.
– Это здорово, очень здорово. Мы вот сейчас хвалим Облякова, Кисляка – Баринов гораздо поинтереснее. Я только поприветствую это дело. Пускай молодые ребята прибавляют, играя вместе с ним.
Баринов с ударом, хорошо регулирует темп игры, много двигается на поле. В физическом плане хорошо слажен, подготовлен и головка у него хорошая. Здесь я всеми руками за этот переход.
– В чем Баринов сильнее Кисляка?
– Все-таки Матвей не такой мобильный, как Баринов. А так Кисляк только эпизодически бегает поперек поля туда-сюда – это не годится, это ерунда. Пас отдать, конечно, может, но тоже редко. Не вижу я в Кисляке лидера полузащиты ЦСКА, не импонирует совсем. Баринов вот да.
– Потеря Баринова будет сильным ударом по менеджменту «Локомотива»?
– Да, конечно. Они создадут большую потерю для «Локомотива».
- 29-летний Баринов в этом сезоне провел 23 матча за красно-зеленых, забил 3 гола, сделал 7 передач.
- Срок его контракта с «Локомотивом» истекает летом.
- 20-летний Кисляк в 26 матчах за ЦСКА в этом сезоне забил 5 голов и отдал 5 передач.