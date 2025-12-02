Введите ваш ник на сайте
Пономарев сказал, кто сильнее – Баринов или Кисляк

2 декабря, 09:40
9

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о возможном переходе к красно-синим полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

– Это здорово, очень здорово. Мы вот сейчас хвалим Облякова, Кисляка – Баринов гораздо поинтереснее. Я только поприветствую это дело. Пускай молодые ребята прибавляют, играя вместе с ним.

Баринов с ударом, хорошо регулирует темп игры, много двигается на поле. В физическом плане хорошо слажен, подготовлен и головка у него хорошая. Здесь я всеми руками за этот переход.

– В чем Баринов сильнее Кисляка?

– Все-таки Матвей не такой мобильный, как Баринов. А так Кисляк только эпизодически бегает поперек поля туда-сюда – это не годится, это ерунда. Пас отдать, конечно, может, но тоже редко. Не вижу я в Кисляке лидера полузащиты ЦСКА, не импонирует совсем. Баринов вот да.

– Потеря Баринова будет сильным ударом по менеджменту «Локомотива»?

– Да, конечно. Они создадут большую потерю для «Локомотива».

  • 29-летний Баринов в этом сезоне провел 23 матча за красно-зеленых, забил 3 гола, сделал 7 передач.
  • Срок его контракта с «Локомотивом» истекает летом.
  • 20-летний Кисляк в 26 матчах за ЦСКА в этом сезоне забил 5 голов и отдал 5 передач.

Переход Баринова сравнили с трансферами Месси и Мбаппе 1
Экс-игрок ЦСКА – о Баринове: «Выбирает, где больше дадут денег»
Бубнов – о Баринове: «Ему нечего делать в ЦСКА» 9
Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Баринов Дмитрий Кисляк Матвей Пономарев Владимир
boris63
1764658562
Оба хороши и оба подойдут команде, тем более Челестини собирается играть в два опорника.
Ответить
каа
1764659122
Очень спорно...если сравнивать Баринова с Обляковым, то в атакующих действиях, стандартах, пасах уступает... в оборонительных действиях посильнее будет. с Кисляком - уступает в пасе, в оборонительных действиях они где то рядом... в атаке преимущество у Баринова ... но по мобильности точно Матвей не уступает никому в РПЛ...
Ответить
Терекфан
1764660088
ладно,пусть будет один сильней другого
Ответить
...уефан
1764660221
...почти, совсем разные по своим качествам опорники, а полезность, каждого из них, зависит во многом, в какой тактической игровой схеме они будут находиться, и какая задача на игру индивидуально будет поставлена...
Ответить
Паровозов
1764661326
Пусть кони успокоятся, Боря Ротенберг переподпишет с ним контракт и будет дальше пылить за Локо.
Ответить
АЛЕКС 58
1764661653
Пусть свою головку в Локо оставит. С ним в раздевалке много срача добавится
Ответить
Интерес
1764665334
ОН не впишется в коллектив, скандалы неизбежны, а игрок хороший,но обидчивый.Это видно даже по поведению на поле. Всё остальное, сказанное Пономарёвым-как в анекдоте :"Эстонца спрашивают, что лучше-секс, или Новый Год? После долгого размышления тот отвечает , что секс лучше, но Новый Год чаще.
Ответить
шахта Заполярная
1764669536
Что вы спорите, сильнее всех судья в поле, кого захочет, того и сделает сильнейшим.
Ответить
Рукаку
1764683097
Баринов много наматывает, но это и все. Удар? А что, у него он какой-то очень сильный или техничный? Может он обводящими забивает? Или может бежит быстро? Или дриблер? Или имеет хороший последний пас? Может угловые или штрафные? Да ничего из этого. Его конек - именно пробег и умение не давать полузащите долго думать. Кисляк же быстрее и может сам решать, но физухи такой нет. Я бы их не сравнивал на самом деле.
Ответить
