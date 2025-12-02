Пономарев сказал, кто сильнее – Баринов или Кисляк

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о возможном переходе к красно-синим полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

– Это здорово, очень здорово. Мы вот сейчас хвалим Облякова, Кисляка – Баринов гораздо поинтереснее. Я только поприветствую это дело. Пускай молодые ребята прибавляют, играя вместе с ним.

Баринов с ударом, хорошо регулирует темп игры, много двигается на поле. В физическом плане хорошо слажен, подготовлен и головка у него хорошая. Здесь я всеми руками за этот переход.

– В чем Баринов сильнее Кисляка?

– Все-таки Матвей не такой мобильный, как Баринов. А так Кисляк только эпизодически бегает поперек поля туда-сюда – это не годится, это ерунда. Пас отдать, конечно, может, но тоже редко. Не вижу я в Кисляке лидера полузащиты ЦСКА, не импонирует совсем. Баринов вот да.

– Потеря Баринова будет сильным ударом по менеджменту «Локомотива»?

– Да, конечно. Они создадут большую потерю для «Локомотива».