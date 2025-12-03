Бубнов – о Баринове: «Ему нечего делать в ЦСКА»

Александр Бубнов выступил против перехода Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

«Считаю, что Диме не надо уходить из «Локомотива». Вот. Дима не хочет уходить из «Локомотива». А последнее заявление Галактионова слышал? Сказал, что всe сделаю, всe сделаю, чтобы Баринов остался. А Баринов всe сделает, чтобы Галактионов остался.

И потом Вильягра сильнее Дмитрия. Поэтому нечего ему делать в ЦСКА. Ему нечего делать и в «Зените», его же и туда сватают. Ему и в «Спартаке» делать нечего», – сказал Бубнов.