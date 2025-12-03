Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бубнов – о Баринове: «Ему нечего делать в ЦСКА»

3 декабря 2025, 17:32
9

Александр Бубнов выступил против перехода Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

«Считаю, что Диме не надо уходить из «Локомотива». Вот. Дима не хочет уходить из «Локомотива». А последнее заявление Галактионова слышал? Сказал, что всe сделаю, всe сделаю, чтобы Баринов остался. А Баринов всe сделает, чтобы Галактионов остался.

И потом Вильягра сильнее Дмитрия. Поэтому нечего ему делать в ЦСКА. Ему нечего делать и в «Зените», его же и туда сватают. Ему и в «Спартаке» делать нечего», – сказал Бубнов.

  • Сегодня стало известно, что Баринов уйдет в ЦСКА.
  • 29-летний полузащитник подпишет с армейцами контракт на три года.

Еще по теме:
Баринов пропустит матч против «Балтики» – известна причина 8
Новая информация о переговорах ЦСКА и АЕКа по Баринову 5
В «Локомотиве» оценили оскорбления болельщиков в адрес Баринова: «Имеют право»
Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Баринов Дмитрий Бубнов Александр
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1764772437
Всё, конец Баринову!Бабуинов его закопал глубоко, даже ниже "Спартака".
Ответить
Цугундeр
1764772517
) А ведь права статуя, на 100%..
Ответить
Mirak92
1764774116
А если выстрелит? А то у бубена уже ботинки кончаються .
Ответить
АЛЕКС 58
1764775682
Куда бы этот барин не пришёл,стройся клуб,Я ГЛАВНЫЙ! Пусть сидит в своём депо!
Ответить
Чугунный скороход
1764776491
Бубнов с понарем экспертами себя возомнили
Ответить
...короче
1764779146
...Челюсть сказал - "Пять опорников в ряд. Всем места хватит!"...
Ответить
САНЁК17
1764781830
У каждого есть голова на плече, если Баринов дал согласия ,это его решение !
Ответить
Ивантеевец
1764782379
Как же задолбали эти "эксперты": маразматик Бубен, имбецил Мост и им подобные. Бомбардир, вы здесь всех больных на голову цитируете или выборочно?
Ответить
Главные новости
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
23:14
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
22:52
2
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
22:44
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
22:31
3
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Ахматом»
22:22
3
Глушенков озвучил «Зениту» новые требования по зарплате
21:51
13
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
21:41
6
Слуцкий оригинально попрощался с «Шанхай Шэньхуа»
21:31
Назван клуб РПЛ с дефицитом бюджета в 2 миллиарда рублей
21:18
4
Орлов объяснил, почему ЦСКА отказался от Даку
20:59
4
Все новости
Все новости
Фото«Факел» объявил о переходе марокканского защитника
23:00
Гусев ответил, готов ли он возглавить «Ростов»
22:36
1
Глушенков озвучил «Зениту» новые требования по зарплате
21:51
13
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
21:41
6
Назван клуб РПЛ с дефицитом бюджета в 2 миллиарда рублей
21:18
4
Орлов объяснил, почему ЦСКА отказался от Даку
20:59
4
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
20:27
5
Орлов – о новичке «Спартака»: «Футбольный эгоист»
20:00
5
Ловчев высказался о возвращении Слуцкого в РПЛ
19:53
1
Орлов объяснил, почему Соболев не зомби
19:19
3
ВидеоЕщенко разобрал нелепый пенальти в ворота «Спартака»
18:58
7
Семин двумя словами описал Слуцкого
18:48
8
ЦСКА задерживает трансфер нападающего за 15 миллионов
18:39
3
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
18:30
2
ВидеоЭкс-арбитр ФИФА указал на судейскую ошибку против «Спартака»
17:56
8
В Госдуме прокомментировали жалобу жены Смолова
17:35
4
Губерниев – о тренере РПЛ: «Посмотрим, сколько туров он протянет»
17:23
Защитник «Краснодара» оценил спорный пенальти в матче с «Факелом»
16:54
1
Гусев прояснил ситуацию с назначением в «Ростов»
16:44
8
«Рубин» арендовал участника ЧМ-2026
16:30
8
В «Ростове» отреагировали на новость о приглашении Гусева
15:27
2
«Зенит» продал полузащитника «Оренбургу»
15:15
9
Президент РПЛ назвал футболиста-символа лиги
14:50
6
«Локомотив» дал ответ «Галатасараю» по Батракову
14:45
4
«Крылья Советов» начали переговоры об аренде игрока «Зенита»
14:36
3
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
14:29
7
У Даку в «Спартаке» останется бонус за лояльность
14:10
23
Стало известно, кто может заменить Даку в «Рубине»
13:39
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+