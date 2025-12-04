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  • Быстров раскритиковал нападающего «Спартака»: «Зачем его вообще брали?»

Быстров раскритиковал нападающего «Спартака»: «Зачем его вообще брали?»

4 декабря 2025, 16:01
21

Бывший игрок «Спартака» оценил игру Антона Заболотного за московскую команду.

«Вы считаете, что «Спартак» может усилить нападающий Заболотный? Видно же, что он не готов, и лет ему уже много. Для чего еще вообще брали? Для плана Б?

Лучше пробуйте из академии кого-то поставить. Молодой игрок также будет пробовать, бороться, ошибаться», – сказал Быстров.

  • Заболотный перешел в «Спартак» летом 2025 года на правах свободного агента.
  • 34-летний форвард провел 14 матчей во всех турнирах, не забив ни одного гола.

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Источник: «О, Родной Футбол!»
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир Заболотный Антон
Комментарии (21)
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Боцман59rus
1764853639
_ можно прогадать с трансфером легионера ( язык, быт, менталитет и тд итп) , но заведомо брать бревно, которое было на виду все эти годы, это даже не идиотизм ,а вредительство
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Тинез Розоп
1764853753
Лучше бы молодого Массалыгу ставили в основу…( пользы больше)
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Красногвардейчик
1764854239
Где то тихо хихикает Станкович, поглаживая карман с неустойкой))
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...короче
1764854592
...его брали для того, что бы охранять победный счёт Спартака с преимуществом в три мяча, начиная с 75-ой минуты и тянуть время к финальному свистку. Других вариантов не вижу. Да ещё, чтобы Бубнов считал его заоблачные цифры по ТТД...
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evgevg13
1764854794
«Зачем его вообще брали?» Как за чем? - За шкафом.
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САДЫЧОК
1764855100
Нормальный он нападающий. Полезен на поле. Может пас отдать , борется и отвлекает на себя соперников. По любому лучше, чем Комличенко какой нибудь.
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Юбиляр
1764857782
Взяли бесплатно, з\п минимальная. Брали вот как раз не такой случай, как с Балтикой, да вот только выпускать надо не за 15 мин, а максимум на 60-ой минуте! Можно было и в перерыве, но я бы предпочел бы замену Литвинов - Мартинс!
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zigbert
1764863128
Большой беды нет. Его и брали на замену Гарсии и Угальде. Слишком мало у него было игрового времени чтобы как то реализовать себя.
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бу-бу
1764868414
Нормально он лавку греет . Нормально .
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