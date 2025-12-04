Быстров раскритиковал нападающего «Спартака»: «Зачем его вообще брали?»

Бывший игрок «Спартака» оценил игру Антона Заболотного за московскую команду.

«Вы считаете, что «Спартак» может усилить нападающий Заболотный? Видно же, что он не готов, и лет ему уже много. Для чего еще вообще брали? Для плана Б?

Лучше пробуйте из академии кого-то поставить. Молодой игрок также будет пробовать, бороться, ошибаться», – сказал Быстров.