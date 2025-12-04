Реакция Акинфеева на получение приза имени легенды «Спартака»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал получение приза имени экс-спартаковца Федора Черенкова.
«Огромная честь стать обладателем первой премии имени великого футболиста Фeдора Черенкова!
К сожалению, не смог получить премию лично, но бесконечно благодарю организаторов, Анастасию Черенкову, членов жюри и болельщиков!» – написал Акинфеев.
- Акинфееву в апреле 2026 года исполнится 40 лет.
- Его действующий контракт с ЦСКА истекает летом следующего года.
- С командой Игорь брал Кубок УЕФА.
Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева