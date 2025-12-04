Введите ваш ник на сайте
Бубнов назвал самого талантливого тренера России – он нигде не работал

Вчера, 18:18
10

Александр Бубнов назвал самого талантливого российского тренера. По его мнению, это Александр Мостовой.

– Кто самый талантливый российский тренер прямо сейчас в РПЛ? У нас есть Семак, есть Мусаев, есть Галактионов.

– Семак не талантливый, Семак уже признанный. А талантливый – это значит, что есть какая-то перспектива. Кто?

– Галактионов? Вадим Романов есть. И Ролан Гусев.

– Да, их много. Шпилевского можно было бы. Но он белорус. Короче, я скажу так… Самый талантливый, которому не дают работать, это Царь (Александр Мостовой).

– А как талант его определить?

– Талант когда раскрывается? Когда дают работать, а здесь человеку не дают работать.

  • Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А и проходил стажировку в «Динамо».
  • У него нет опыта работы в клубах, хотя он неоднократно заявлял, что хотел бы возглавить команду РПЛ, в частности «Спартак».

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Бубнов Александр Мостовой Александр
bset
1764861742
Если Мостовому дать поработать, его талант окончательно закроется. Будет потом рассказывать, что руководство не то было, игроки не такие. И вообще, "я с такими футболистами поиграл, вот с такими мы бы всех обыграли"
Ответить
evgevg13
1764861799
Ой как Кащенко по бубну тоскует...
Ответить
neim
1764862159
Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку (кукуха, петушку). Кто там третий у вас, Буланов, Мор, Аршавин, или Вовка Быстров ? ))).
Ответить
volic
1764864407
Стареет Бубен такую ересь несет.
Ответить
k611
1764864447
Он хотел сказать самый талантливый балабол...
Ответить
Volrad777
1764865293
Совсем дед сдавать начал
Ответить
Феликс Михайлов
1764866764
Бубен своим дебильным юмором решил переплюнуть Петросяна.
Ответить
Cleaner
1764868735
Бубнов и Мостовой - близнецы братья. Оба только языком трепать и могут...)))
Ответить
фанат джигурды
1764874523
Сегодня в футболе конкурс юмористов?
Ответить
Garrincha58
1764878419
Почему не дают он сам не хочет пусть поработает во второй лиге или, если пригласят то и в Первой, но не "царское" же это дело
Ответить
  • Читайте нас: 