Бубнов назвал самого талантливого тренера России – он нигде не работал

Александр Бубнов назвал самого талантливого российского тренера. По его мнению, это Александр Мостовой.

– Кто самый талантливый российский тренер прямо сейчас в РПЛ? У нас есть Семак, есть Мусаев, есть Галактионов.

– Семак не талантливый, Семак уже признанный. А талантливый – это значит, что есть какая-то перспектива. Кто?

– Галактионов? Вадим Романов есть. И Ролан Гусев.

– Да, их много. Шпилевского можно было бы. Но он белорус. Короче, я скажу так… Самый талантливый, которому не дают работать, это Царь (Александр Мостовой).

– А как талант его определить?

– Талант когда раскрывается? Когда дают работать, а здесь человеку не дают работать.