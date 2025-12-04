Бубнов назвал самого талантливого тренера России – он нигде не работал

Александр Бубнов назвал самого талантливого российского тренера. По его мнению, это Александр Мостовой.
– Кто самый талантливый российский тренер прямо сейчас в РПЛ? У нас есть Семак, есть Мусаев, есть Галактионов.
– Семак не талантливый, Семак уже признанный. А талантливый – это значит, что есть какая-то перспектива. Кто?
– Галактионов? Вадим Романов есть. И Ролан Гусев.
– Да, их много. Шпилевского можно было бы. Но он белорус. Короче, я скажу так… Самый талантливый, которому не дают работать, это Царь (Александр Мостовой).
– А как талант его определить?
– Талант когда раскрывается? Когда дают работать, а здесь человеку не дают работать.
- Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А и проходил стажировку в «Динамо».
- У него нет опыта работы в клубах, хотя он неоднократно заявлял, что хотел бы возглавить команду РПЛ, в частности «Спартак».
Источник: «Коммент.Шоу»