Шнякин – Бубнову: «Дядь Саш, может, хватит?»

Комментатор Дмитрий Шнякин призвал Александра Бубнова перестать врать.

Бубнов ранее сделал инсайд: главный тренер «Зенита» Сергей Семак матерился на своих футболистов в перерыве матча с «Пари НН».

Семак это опровергнул, заявив, что не использует мат в своем лексиконе.

Бубнов ответил: «Это не я сказал, а комментатор Нагучев или Шнякин».

«Дядь Саш, может, хватит? Поначалу смешно было, Нагуч завелся, новость разнеслась – и я с улыбкой читал. Ну, послышалось чего-то Бубнову, ну, коммов перепутал, инсайд про Семака изобрел – ок, весело. А сейчас уже грустно, ведь чушь продолжает литься в инфопространство.

Не знаю, чего там Семак говорил игрокам в нижегородском перерыве (и не особенно интересно). Я не мог о криках Семака что-то рассказать, потому что… не комментировал матч «Пари НН» – «Зенит». В это время работал на игре «Кремонезе» – «Рома». И матч «Зенита» в последний раз комментил два года назад, когда «Динамо» выиграло в Питере (3:2). Александр Викторович. Завязывайте уже с этим», – написал Шнякин.