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Шнякин – Бубнову: «Дядь Саш, может, хватит?»

4 декабря 2025, 00:56
10

Комментатор Дмитрий Шнякин призвал Александра Бубнова перестать врать.

  • Бубнов ранее сделал инсайд: главный тренер «Зенита» Сергей Семак матерился на своих футболистов в перерыве матча с «Пари НН».
  • Семак это опровергнул, заявив, что не использует мат в своем лексиконе.
  • Бубнов ответил: «Это не я сказал, а комментатор Нагучев или Шнякин».

«Дядь Саш, может, хватит? Поначалу смешно было, Нагуч завелся, новость разнеслась – и я с улыбкой читал. Ну, послышалось чего-то Бубнову, ну, коммов перепутал, инсайд про Семака изобрел – ок, весело. А сейчас уже грустно, ведь чушь продолжает литься в инфопространство.

Не знаю, чего там Семак говорил игрокам в нижегородском перерыве (и не особенно интересно). Я не мог о криках Семака что-то рассказать, потому что… не комментировал матч «Пари НН»«Зенит». В это время работал на игре «Кремонезе»«Рома». И матч «Зенита» в последний раз комментил два года назад, когда «Динамо» выиграло в Питере (3:2). Александр Викторович. Завязывайте уже с этим», – написал Шнякин.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Бубнов Александр
Комментарии (10)
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Юрбан-Зенит
1764800105
Дяда Саша, ты дурак?
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Александр-Балашов-google
1764801166
Правда у каждого своя. Нам её точно не узнать.
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АК 68
1764818970
Юмор у него такой, прикалывается человек, а кто-то принимает это за чистую монету.
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...короче
1764832150
...Шнякин, "дядя-Саша", хоть и старше тебя и с головой не всегда дружен, но злее и духовитей, чем ты, да и "не дружба с головой", ему в плюс, он тебя уроет)...
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Интерес
1764832844
КАкие претензии к Бабуинову? Какие фамилии вспомнил, те и "пришпилил" к своему горячечному бреду.Надо завести везде рубрику"Юмор в футболе", а его там публиковать.
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andr45
1764835047
Понимаю, что гастарбайтеру из южных стран Шмякину трудно даётся русский язык. Ведь он привык говорить на тарабарском) Но есть же редакторы, корректоры, переводчики, в конце концов) Или читателям самим взяться за перевод сей бредятины, что написал этот представитель бескрайних степей и горячих пустынь? Например, «коммы» - это дикторы с Матч ТВ); «комментить» - читать заготовленный в РФС текст, нести то-то невразумительное и т.д.
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evgevg13
1764837848
а бубну по барабану...
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