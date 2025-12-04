Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • КДК вынес наказание Баринову за оскорбление фанатов «Спартака»

КДК вынес наказание Баринову за оскорбление фанатов «Спартака»

Вчера, 15:20
21

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча со «Спартаком». Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

  • «Локо» проиграл в кубковом матче «Спартаку» со счетом 2:3.
  • После игры Баринов вступил в перепалку с болельщиками красно-белых, которые находились на трибуне.

«Из открытых источников мы рассмотрели дисциплинарное нарушение, которое совершил Баринов после матча. Он произнeс оскорбительные выражения и ненормативную лексику. Баринов сказал, что не сдержался, в его речи были оскорбления и нецензурная лексика. Говорил он это людям, которые оскорбляли его. По его словам, люди были в атрибутике «Спартака».

Мы учли все факторы данной ситуации, но есть отягчающие обстоятельства, а именно – рядом находились дети и женщины, которые просили автографы. За оскорбительное поведение в адрес иных лиц КДК оштрафовал Баринова на 100 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Баринов Дмитрий Григорьянц Артур
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1764851317
маловато этому дегенерату впаяли.... можно было и пару матчей
Ответить
Тинез Розоп
1764851473
Наказали ужином дома , а не в ресторане…
Ответить
...короче
1764851567
...ноздри надоть рвати да на кол срамною дырою сажати!...
Ответить
ПалкоВводецъ007
1764851868
Стыдно за антинародный судейский кб позор России. Гыгыгы
Ответить
Spartak_forv@
1764853194
Джентельмена года дадут?
Ответить
JIEGEHDA
1764854156
Талалаеву дали три матча . Хотя Станко показывал жесты приличные но получал намного меньше . А спустя лишь 10 случаев получил более менее срок . Баринов получает штраф . Хотя его оскорбляли свинская партия на трибуне . А потом фантики Спартака плачут что все против них . Что все за Зенит . Стыдно за Спартак.
Ответить
Красногвардейчик
1764854392
А болельщикам Спартака, наверное премию выписали...за провокации, и кричалки оскорбительные?)
Ответить
"supermax"
1764854789
А надо было не наказание выносить, а то что он лицом называет
Ответить
АЛЕКС 58
1764856674
И почему барина не попинали как болельщика ЦСКА?
Ответить
Интерес
1764864554
А что провокаторы в соответствующей форме? ОПять "не попали в кадр", или дети и женщины с односторонним слухом там сидели? Или тоже участвовали???
Ответить
