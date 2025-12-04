КДК вынес наказание Баринову за оскорбление фанатов «Спартака»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча со «Спартаком». Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Локо» проиграл в кубковом матче «Спартаку» со счетом 2:3.

После игры Баринов вступил в перепалку с болельщиками красно-белых, которые находились на трибуне.

«Из открытых источников мы рассмотрели дисциплинарное нарушение, которое совершил Баринов после матча. Он произнeс оскорбительные выражения и ненормативную лексику. Баринов сказал, что не сдержался, в его речи были оскорбления и нецензурная лексика. Говорил он это людям, которые оскорбляли его. По его словам, люди были в атрибутике «Спартака».

Мы учли все факторы данной ситуации, но есть отягчающие обстоятельства, а именно – рядом находились дети и женщины, которые просили автографы. За оскорбительное поведение в адрес иных лиц КДК оштрафовал Баринова на 100 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.