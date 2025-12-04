Талалаев дисквалифицирован на три матча за оскорбительный жест со «Спартаком»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев дисквалифицирован на три матча. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«С учетом всех обстоятельств дела за оскорбительное поведение в отношении соперников, а именно демонстрация оскорбительного жеста – 3 матча, – сказал Артур Григорьянц.