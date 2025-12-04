«Что теперь сделать?» В «Локомотиве» высказались об уходе Баринова в ЦСКА

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов отреагировал на уход Дмитрия Баринова в ЦСКА.
Капитан «Локо» отказался подписывать новый контракт с железнодорожниками, который истекает в конце сезона.
– Как отнесетесь к решению Баринова покинуть «Локомотив»?
– По‑житейски. Раз не можем договориться, что теперь сделать? Диму осуждать я не имею права. Это личная жизнь, я не знаю, что у него в голове. Жизнь покажет, правильное это решение или нет.
– Вы что‑то знаете о переходе Баринова в ЦСКА?
– Не знаю, принял он это решение или нет.
- Баринов выступает за «Локомотив» с 2015 года.
- 29-летний полузащитник провел за московскую команду 273 матча и забил 13 голов.
Источник: «Матч ТВ»