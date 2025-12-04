Тюкавин честно ответил, кому он больше верен – «Динамо» или жене

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поставил клубную верность выше семейной.
«Кому я больше верен – «Динамо» или жене? Наверное, «Динамо». Ну, а что, если посмотреть, в клубе я с пяти лет, провел в нем больше времени. Жена появилась чуть позже.
Конечно, приходится разделять – и «Динамо» чуть-чуть времени уделять, и жене», – сказал Тюкавин.
- Тюкавин в этом сезоне вернулся после травмы крестообразной связки.
- На его счету 9 матчей в РПЛ и 2 гола.
- Жена Тюкавина – дочь 6-кратного чемпиона мира по хоккею с мячом Сергея Шабурова Алена.
Источник: «Советский спорт»