Агент Тюкавина сказал, куда форвард «Динамо» точно не перейдет

Агент Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал о планах на будущее форварда «Динамо». Он заявил, что россиянин точно не поедет играть в Саудовскую Аравию.

«В Европе сейчас все понимают – игрок только восстановился, надо в себя прийти. Переходить и сидеть на лавке.. За рубеж уезжать – нужен правильный клуб. В Саудовскую Аравию он точно не поедет. Переходить, как Сафонов и к декабрю ноль матчей.. Чалов уехал, не играет, ну вот Оздоев молодец, конечно.

Для Тюкавина футбол – на первом месте, для него это важно. Его и болельщики любят, в первой игре после травмы против «Спартака» ему даже спартаковские фанаты аплодировали», – сказал Сафонов.