Португальский агент назвал трех россиян с большим будущим

Португальский агент Паулу Барбоза назвал трех самых талантливых футболистов России. По его мнению, это Алексей Батраков, Матвей Кисляк и Константин Тюкавин.

– Кто вам сейчас наиболее симпатичен из российских игроков? В ком вы видите наибольшую перспективу?

– Батраков, Кисляк. Это очень приличные футболисты. Ну и, конечно, не стоит забывать про Тюкавина. Он ранее долго восстанавливался от травмы, но теперь снова начинает играть, набирает обороты. Думаю, это тоже футболист с большим будущим. На этого футболиста надо обращать внимание и иметь в виду. Он очень одаренный, топовый футболист. У всех этих футболистов есть будущее в Европе и в сборной России.