Португальский агент назвал трех россиян с большим будущим

Португальский агент Паулу Барбоза назвал трех самых талантливых футболистов России. По его мнению, это Алексей Батраков, Матвей Кисляк и Константин Тюкавин.
– Кто вам сейчас наиболее симпатичен из российских игроков? В ком вы видите наибольшую перспективу?
– Батраков, Кисляк. Это очень приличные футболисты. Ну и, конечно, не стоит забывать про Тюкавина. Он ранее долго восстанавливался от травмы, но теперь снова начинает играть, набирает обороты. Думаю, это тоже футболист с большим будущим. На этого футболиста надо обращать внимание и иметь в виду. Он очень одаренный, топовый футболист. У всех этих футболистов есть будущее в Европе и в сборной России.
- Батраков провел в этом сезоне 22 матча, забив 14 голов сделав 5 ассистов.
- На счету Кисляка 26 игр, 5 голов и 4 результативные передачи.
- Статистика Тюкавина: 14 матчей, 4 гола, 4 ассиста.
Источник: «Матч ТВ»